Jaguar J-Pace — самый большой «хищник»

Руководство концерна Jaguar Land Rover рассматривает возможность создания нового кроссовера, который по своим габаритам будет превосходить Jaguar F-Pace . По неофициальной информации, для автомобиля может быть выбрано имя J-Pace. В свою очередь, окончательное решение по данному вопросу еще не принято и проект получит «зеленый свет» только при условии, что модель полностью соответствует критериям бренда.

В частности, в Jaguar не планируют создавать дополнительных конкурентов для моделей Range Rover в сегменте больших внедорожников, поэтому даже при идентичности габаритов необходимо обеспечить совершенно иные потребительские свойства кроссовера, гарантирующие представителям концерна не пересекающийся спрос. Тут стоит отметить, что однажды фотошпионам уже удалось запечатлеть прототип, весьма похожий на то, что может стать J-Pace.

Достичь этого можно, например, за счет наделения «Ягуаров» более высокими скоростными и динамическими характеристиками, ориентируя их, в первую очередь, на скоростную езду по хорошим дорогам. Сегодня бренд имеет в активе 600-сильный бензиновый мотор, способный оказаться под капотом J-Pace.

Одним из потенциально привлекательных направлений рассматривается электрификация модельного ряда. В Jaguar уверены, что подобная процедура ждет премиальные бренды уже в ближайшей перспективе. Когда именно прояснится ситуация относительно расширения модельного ряда SUV британского производителя, пока неизвестно.