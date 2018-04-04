Ещё
Самый компактный Citroen обновился и получил улучшенный двигатель
Далее:
Читайте также:
Ещё

Самый компактный Citroen обновился и получил улучшенный двигатель 

Daily-Motor 1 час назад
Фото: Daily-Motor
Компания Citroen обновила свою самую компактную в линейке модель — хэтчбек C1. В рамках обновления автомобиль получил ряд дополнительных опций, а также обзавелся новым, улучшенным мотором.
Отныне в моторной линейке Citroen C1 значится 3-цилиндровый 1-литровый бензиновый двигатель, производительность которого составляет 72 лошадиные силы. Сочетается с этим агрегатом МКПП или роботизированная трансмиссия. Вторым доступным для покупателей мотором стал 1,2-литровый 82-сильный движок с крутящим моментом в 118 Нм.
В списке обновлений Citroen C1 указаны: новая мультимедийная система, система удержания автомобиля в пределах полосы движения, помощник при старте на подъеме и многое другое.
Дизайн автомобиля в ходе рестайлинга остался без изменений. Во Франции стоимость нового Citroen C4 стартует от 14 тысяч 500 евро (около 1 миллиона рублей).
Daily-Motor: последние новости
Jaguar Land Rover хочет создать новый крупный паркетник Новый кроссовер Citroen C3 Aircross появится в России 12 апреля Toyota может выпустить 7-местную версию RAV4
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Подписан «закон о 0,3 промилле» для водителей78
Водительские права начнут продлевать автоматически
«Автоваз» начнет выпуск самого дешевого автомобиля20
Новый флагман Kia будут выпускать в Калининграде
Лишенную прав Багдасарян задержали за рулем255
Видео
00:21
Видео смертельного ДТП с беспилотником Uber
Автоновости Автоспорт/Мотоспорт
00:36
Лишенную прав Багдасарян задержали за рулем
Автоновости
01:41
Lexus заставит своих клиентов облизывать руль
Автоновости
00:59
«Это маразм»: как на Украине блокируют Крымский мост
Бортжурнал
00:26
«Буквально через несколько минут он испустил дух»
ДТП
01:01
Российского дипломата в Киеве спасли от самосуда
ДТП Статьи
Видео езды ВАЗ-2101 с мотором V8 опубликовали в сети
Автоновости
01:00
Бензин подскочит в цене в ближайшее время
Автоновости Статьи
00:10
«Полностью неуправляемый» кабриолет предложит Honda
Автоновости
00:47
Полицейский сбил машину, а потом пешехода
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение