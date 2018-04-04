Самый компактный Citroen обновился и получил улучшенный двигатель

Компания Citroen обновила свою самую компактную в линейке модель — хэтчбек C1. В рамках обновления автомобиль получил ряд дополнительных опций, а также обзавелся новым, улучшенным мотором.

Отныне в моторной линейке Citroen C1 значится 3-цилиндровый 1-литровый бензиновый двигатель, производительность которого составляет 72 лошадиные силы. Сочетается с этим агрегатом МКПП или роботизированная трансмиссия. Вторым доступным для покупателей мотором стал 1,2-литровый 82-сильный движок с крутящим моментом в 118 Нм.

В списке обновлений Citroen C1 указаны: новая мультимедийная система, система удержания автомобиля в пределах полосы движения, помощник при старте на подъеме и многое другое.