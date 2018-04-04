Обновленный Renault Clio предстал на первых фотоснимках

Renault Clio 2019 года попал в поле зрения американских фотошпионов сразу же на одном из первых заездов.

Поскольку автомобиль спрятали в камуфляж, первое впечатление о нем сделать достаточно тяжело. Путаницы добавляют и дополнительные накладные детали кузова.

Поэтому можно сделать только некоторые предварительные выводы. Например, передние фары посажены чуть ниже, чем это имело место в предыдущей версии. В свою очередь, сказать что-либо о задних огнях не представляется возможным, поскольку их заслоняет камуфляж.

Есть не лишенные основания слухи о том, что на автомобиле будет установлена система управления приводами.

Кроме того, не исключена премьера электромобиля. Однако все предположения пока не имеют под собой твердой почвы.