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Обновленный Renault Clio предстал на первых фотоснимках
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Обновленный Renault Clio предстал на первых фотоснимках 

Car.ru 21 минуту назад
Фото: Car.ru
Renault Clio 2019 года попал в поле зрения американских фотошпионов сразу же на одном из первых заездов.
Поскольку автомобиль спрятали в камуфляж, первое впечатление о нем сделать достаточно тяжело. Путаницы добавляют и дополнительные накладные детали кузова.
Поэтому можно сделать только некоторые предварительные выводы. Например, передние фары посажены чуть ниже, чем это имело место в предыдущей версии. В свою очередь, сказать что-либо о задних огнях не представляется возможным, поскольку их заслоняет камуфляж.
Есть не лишенные основания слухи о том, что на автомобиле будет установлена система управления приводами.
Кроме того, не исключена премьера электромобиля. Однако все предположения пока не имеют под собой твердой почвы.
Напомним, что нынешнее поколение Clio дебютировало на дорогах США еще в далеком 2012 году. Очередная же премьера от Renault ожидается на парижском автосалоне.
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