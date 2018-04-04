Acura расширяет модельный ряд с четырехцилиндровыми двигателями

В планах Acura стоит постепенная установка мотора в четыре цилиндра на большинство будущих моделей.

Для этого задействуют пакет A-Spec Trim.

В настоящее время его используют только на спортивном Acura V-6. Однако в самом ближайшем будущем обновления можно ожидать на седане TLX 2019. Ранее A-Spec применялся на версии TLX с двигателем V6.

Теперь же опция получит свое применение на моторе V4 с двигателем в 2.4 литра и мощностью в 206 лошадиных сил. Работать он будет вместе с коробкой-автомат в 8 ступеней.

Новшество благоприятно отразится и на цене новинки. Если седан с двигателем V6 стоил почти 48 тысяч долларов, то версия V4 обойдется покупателю в 39 с половиной тысяч с учетом доставки.

Также несколько слов следует сказать о внешних деталях новинки.

Ее отличают колеса в 19 дюймов, передняя панель с укрупненными воздухозаборниками, тонированные задние огни. Внутри салона можно увидеть спортивную отделку и освещение, работающее на светодиодах.