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Acura расширяет модельный ряд с четырехцилиндровыми двигателями
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Acura расширяет модельный ряд с четырехцилиндровыми двигателями 

Car.ru 1 час назад
Фото: Car.ru
В планах Acura стоит постепенная установка мотора в четыре цилиндра на большинство будущих моделей.
Для этого задействуют пакет A-Spec Trim.
В настоящее время его используют только на спортивном Acura V-6. Однако в самом ближайшем будущем обновления можно ожидать на седане TLX 2019. Ранее A-Spec применялся на версии TLX с двигателем V6.
Теперь же опция получит свое применение на моторе V4 с двигателем в 2.4 литра и мощностью в 206 лошадиных сил. Работать он будет вместе с коробкой-автомат в 8 ступеней.
Новшество благоприятно отразится и на цене новинки. Если седан с двигателем V6 стоил почти 48 тысяч долларов, то версия V4 обойдется покупателю в 39 с половиной тысяч с учетом доставки.
Также несколько слов следует сказать о внешних деталях новинки.
Ее отличают колеса в 19 дюймов, передняя панель с укрупненными воздухозаборниками, тонированные задние огни. Внутри салона можно увидеть спортивную отделку и освещение, работающее на светодиодах.
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