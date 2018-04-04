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Обновлённый седан Acura TLX поступил в продажу
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Обновлённый седан Acura TLX поступил в продажу 

LiveCars.Ru 43 минуты назад
Фото: LiveCars.Ru
На территории Соединенных Штатов Америки начинаются официальные продажи обновлённого седана Acura TLX 2019 модельного года. Автомобиль доступен в двух модификациях, по минимальной цене от $33 000, что по текущему обменному курсу валют составляет порядка 1 899 000 рублей.
Для обновлённого седана Acura TLX в США предусмотрено порядка десяти различных комплектаций, включая спортивную версию A-Spec. Однако автомобиль в спортивном исполнении доступен по минимальной цене от $39 400. Отметим, что указанные цены не включают в себя налог за доставку в размере $965.
В список стандартного оснащения обновлённого седана Acura TLX 2019 модельного года входят светодиодные фары, информационно-развлекательная система с поддержкой Apple CarPlay и Android Auto, передние кресла с подогревом, а также несколько систем безопасности и помощи водителю.
Кроме этого для «посвежевшего» автомобиля доступны опциональные пакеты Technology и Advance, совершенно новый оттенок Platinum White Pearl, обогрев рулевого колеса, камеры кругового обзора, продвинутая акустическая система и многое другое.
В США обновлённый седан Acura TLX 2019 модельного года предлагается с двумя силовыми агрегатами. Это: 2,4-литровый мотор i-VTEC (206 л.с.), соединенный с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач, и 3,5-литровый мотор V6 (290 л.с.), работающий в паре с 9-диапазонным «автоматом».
Для поклонников более спортивного автомобиля компания предлагает седан Acura TLX A-Spec. В таком исполнении машина получает дополнительную чёрную отделку, более агрессивный аэродинамический обвес, эксклюзивные 19-дюймовые «катки», «копченые» светодиодные задние фонари, задний диффузор и спортивную выхлопную систему.
Кроме этого такой седан отличается уникальной отделкой интерьера. Отметим, что в самой максимальной комплектации обновлённый седан Acura TLX A-Spec 2019 модельного года доступен в США по минимальной цене от $45 950.
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