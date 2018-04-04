Пришел в форму: тест-драйв нового Audi A7 Sportback

Автомобиль стал воплощением подхода к дизайну, впервые представленного в концепт-карах Audi Prologue. Новый Audi A7 Sportback выглядит подчеркнуто спортивно благодаря удлиненному капоту, увеличенной колесной базе и коротким свесам.

В отличие от старшей флагманской модели, также выполненной в новой дизайнерской концепции бренда, фирменная решетка A7 ниже и шире, оптика более прищуренная, а контуры воздухосборников очерчены более резко.