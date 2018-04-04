Ещё
Пришел в форму: тест-драйв нового Audi A7 Sportback
Далее:
Читайте также:
Ещё

Пришел в форму: тест-драйв нового Audi A7 Sportback 

Forbes.ru 1 час назад
Автомобиль стал воплощением подхода к дизайну, впервые представленного в концепт-карах Audi Prologue. Новый Audi A7 Sportback выглядит подчеркнуто спортивно благодаря удлиненному капоту, увеличенной колесной базе и коротким свесам.
В отличие от старшей флагманской модели, также выполненной в новой дизайнерской концепции бренда, фирменная решетка A7 ниже и шире, оптика более прищуренная, а контуры воздухосборников очерчены более резко.
Оценить обновленный автомобиль в действии Forbes Life удалось на дорогах Кейптауна.
Forbes.ru: последние новости
Вечные студенты. Водителей могут заставить сдавать экзамен заново при продлении прав Робот вне закона: как смертельная авария Uber скажется на будущем беспилотных машин Держись, шофер. Реформа заставит водителей вернуться за парты
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Подписан «закон о 0,3 промилле» для водителей78
Водительские права начнут продлевать автоматически
«Автоваз» начнет выпуск самого дешевого автомобиля20
Новый флагман Kia будут выпускать в Калининграде
Лишенную прав Багдасарян задержали за рулем255
Видео
00:21
Видео смертельного ДТП с беспилотником Uber
Автоновости Автоспорт/Мотоспорт
00:36
Лишенную прав Багдасарян задержали за рулем
Автоновости
01:41
Lexus заставит своих клиентов облизывать руль
Автоновости
00:59
«Это маразм»: как на Украине блокируют Крымский мост
Бортжурнал
00:26
«Буквально через несколько минут он испустил дух»
ДТП
01:01
Российского дипломата в Киеве спасли от самосуда
ДТП Статьи
Видео езды ВАЗ-2101 с мотором V8 опубликовали в сети
Автоновости
01:00
Бензин подскочит в цене в ближайшее время
Автоновости Статьи
00:10
«Полностью неуправляемый» кабриолет предложит Honda
Автоновости
00:47
Полицейский сбил машину, а потом пешехода
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение