Пришел в форму: тест-драйв нового Audi A7 Sportback 

Автомобиль стал воплощением подхода к дизайну, впервые представленного в концепт-карах Audi Prologue. Новый Audi A7 Sportback выглядит подчеркнуто спортивно благодаря удлиненному капоту, увеличенной колесной базе и коротким свесам.
В отличие от старшей флагманской модели, также выполненной в новой дизайнерской концепции бренда, фирменная решетка A7 ниже и шире, оптика более прищуренная, а контуры воздухосборников очерчены более резко.
Оценить обновленный автомобиль в действии Forbes Life удалось на дорогах Кейптауна.