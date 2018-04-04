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В России продолжают дорожать новые автомобили
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В России продолжают дорожать новые автомобили 

Daily-Motor 14 минут назад
Фото: Daily-Motor
На российском авторынке продолжают дорожать новые автомобили. Согласно информации, опубликованной аналитическим агентством «Автостат», за вторую половину марта 2018 года в России выросли цены на модели двух компаний: Kia, Ravon.
В модельном ряду корейцев подорожал седан Rio в комплектации «Престиж», оснащенный 1,6-литровым двигателем на 123 лошадиные силы — от 2,2 до 2,3%. Напомним, что этот автомобиль является самым продаваемым на российском авторынке по итогам 2017 года.
Узбекская автомобильная компания Ravon во второй половине прошлого месяца повысила цены на все свои модели, представленные в России. Четырехдверка Gentra выросла в стоимости от 1,5 до 1,8 процентов, седан Nexia подорожал от 3,5 до 4,2 процентов, седан R4 — от 1,5 до 6%, а самая бюджетная иномарка в РФ — хэтчбек R2 — поднялась в цене на 3,7 — 4,3%.
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