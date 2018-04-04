Прототипы самого титулованного Женевского автосалона

Электрический полноприводный прототип японского автоконцерна FOMM CORPORATION.

Инновационный бензиновый прототип летающего автомобиля, сочетающий в себе самые передовые разработки вертолетостроения и технологию активного наклона дорожного движения. Разработчик PAL-V.

Первый полностью электрический автомобиль для формула Е японский компании Nissan

2-местный электрический багги совместной разработки дизайнерской школы IED Turin и корейского автопроизводителя Hyundai

Новый электрический гиперкар C Two от автопроизводителя RIMAC AUTOMOBILI.