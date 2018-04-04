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Прототипы самого титулованного Женевского автосалона
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Прототипы самого титулованного Женевского автосалона 

Car.ru 1 час назад
Фото: Car.ru
Электрический полноприводный прототип японского автоконцерна FOMM CORPORATION.
Инновационный бензиновый прототип летающего автомобиля, сочетающий в себе самые передовые разработки вертолетостроения и технологию активного наклона дорожного движения. Разработчик PAL-V.
Первый полностью электрический автомобиль для формула Е японский компании Nissan.
2-местный электрический багги совместной разработки дизайнерской школы IED Turin и корейского автопроизводителя Hyundai.
Новый электрический гиперкар C Two от автопроизводителя RIMAC AUTOMOBILI.
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