Прототипы самого титулованного Женевского автосалона 

Электрический полноприводный прототип японского автоконцерна FOMM CORPORATION.
Инновационный бензиновый прототип летающего автомобиля, сочетающий в себе самые передовые разработки вертолетостроения и технологию активного наклона дорожного движения. Разработчик PAL-V.
Первый полностью электрический автомобиль для формула Е японский компании Nissan.
2-местный электрический багги совместной разработки дизайнерской школы IED Turin и корейского автопроизводителя Hyundai.
Новый электрический гиперкар C Two от автопроизводителя RIMAC AUTOMOBILI.