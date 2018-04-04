Ещё
«Богдан» доказал, что использует двигатели только отечественного производства
Далее:
Читайте также:
Ещё

«Богдан» доказал, что использует двигатели только отечественного производства 

Auto.Today 1 час назад
Фото: Auto.Today
Отечественный автопроизводитель «Богдан» представил доказательства того, что во время сборки троллейбусов на автозаводе в Луцке используются электродвигатели только украинского производства, пишет AUTO-Consulting со ссылкой на пресс-службу Корпорации. На троллейбусах стоят силовые агрегаты, разработанные и сделанные на харьковском предприятии «Электротяжмаш». Первые тестовые экземпляры этих моторов, выпущенные еще в 2017 году, во время испытаний превзошли предыдущие образцы сразу по нескольким важным параметрам.
Ранее эта модель двигателей в Харькове не производилась, поэтому на отладку производственного цикла «Электротяжмашу» потребовалось некоторое время. Сейчас двигатели уже прошли необходимую сертификацию и официально входят в серийную комплектацию троллейбусов «Богдан». Сотрудничество с харьковским заводом стало заключительным этапом пятилетней программы импортозамещения в троллейбусах «Богдан», которая в ходе своей реализации позволила Корпорации свести зависимость от импортных моторов к нулю.
«Процесс импортозамещения начался на предприятиях корпорации еще пять лет назад и состоял из большого перечня работ по планированию и последующей реализации соответствующих мероприятий. Ведь выход за ворота обновленной машины — только финал упорной и длительной работы, к которой были привлечены инженеры многих предприятий корпорации, проектанты, мастера и рабочие, логисты и управленцы. Изготовленные в прошлом году двигатели стали завершающим этапом внутриукраинской кооперации предприятий автомобилестроительной отрасли, что способствует развитию региональных экономик. А это — отчисления в местные бюджеты в виде налогов, из которых в первую очередь и осуществляются социальные выплаты, финансируется медицина и образование», — сообщает пресс-служба «Богдан».
Auto.Today: последние новости
Maserati продемонстрировала 590-сильный Levante Trofeo Роскошный электрический прототип Genesis Essentia представлен на автосалоне в Нью-Йорке Экспресс-тест нового Renault Duster: Даешь больше кроссовера
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Смягчить закон о 0,3 промилле
Подписан «закон о 0,3 промилле» для водителей80
Водительские права начнут продлевать автоматически
Новые автомобили дорожают
Лишенную прав Багдасарян задержали за рулем258
Видео
00:21
Видео смертельного ДТП с беспилотником Uber
Автоновости Автоспорт/Мотоспорт
00:36
Лишенную прав Багдасарян задержали за рулем
Автоновости
01:41
Lexus заставит своих клиентов облизывать руль
Автоновости
00:59
«Это маразм»: как на Украине блокируют Крымский мост
Бортжурнал
00:26
«Буквально через несколько минут он испустил дух»
ДТП
00:40
В центре Москвы гаишника прокатили снаружи авто
ДТП
01:01
Российского дипломата в Киеве спасли от самосуда
ДТП Статьи
Видео езды ВАЗ-2101 с мотором V8 опубликовали в сети
Автоновости
01:00
Бензин подскочит в цене в ближайшее время
Автоновости Статьи
00:10
«Полностью неуправляемый» кабриолет предложит Honda
Автоновости
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение