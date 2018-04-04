«Богдан» доказал, что использует двигатели только отечественного производства

Отечественный автопроизводитель «Богдан» представил доказательства того, что во время сборки троллейбусов на автозаводе в Луцке используются электродвигатели только украинского производства, пишет AUTO-Consulting со ссылкой на пресс-службу Корпорации. На троллейбусах стоят силовые агрегаты, разработанные и сделанные на харьковском предприятии «Электротяжмаш». Первые тестовые экземпляры этих моторов, выпущенные еще в 2017 году, во время испытаний превзошли предыдущие образцы сразу по нескольким важным параметрам.

Ранее эта модель двигателей в Харькове не производилась, поэтому на отладку производственного цикла «Электротяжмашу» потребовалось некоторое время. Сейчас двигатели уже прошли необходимую сертификацию и официально входят в серийную комплектацию троллейбусов «Богдан». Сотрудничество с харьковским заводом стало заключительным этапом пятилетней программы импортозамещения в троллейбусах «Богдан», которая в ходе своей реализации позволила Корпорации свести зависимость от импортных моторов к нулю.

«Процесс импортозамещения начался на предприятиях корпорации еще пять лет назад и состоял из большого перечня работ по планированию и последующей реализации соответствующих мероприятий. Ведь выход за ворота обновленной машины — только финал упорной и длительной работы, к которой были привлечены инженеры многих предприятий корпорации, проектанты, мастера и рабочие, логисты и управленцы. Изготовленные в прошлом году двигатели стали завершающим этапом внутриукраинской кооперации предприятий автомобилестроительной отрасли, что способствует развитию региональных экономик. А это — отчисления в местные бюджеты в виде налогов, из которых в первую очередь и осуществляются социальные выплаты, финансируется медицина и образование», — сообщает пресс-служба «Богдан».