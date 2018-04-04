Кроссовер Haima S5 сменил поколение, так и не добравшись до России

Кроссовер второй генерации дебютирует 25 апреля в рамках Пекинского автосалона.

Кросс Haima S5 выпускают с 2014 года, в 2017-м в Шанхае показали существенно обновленный вариант модели, однако на конвейер та машина так и не встала. Как сообщают китайские СМИ, в конце апреля на Пекинском мотор-шоу представят предсерийную версию нового S5, «паркетник» будут позиционировать в качестве второго поколения. Снимки автомобиля опубликовало издание Autohome.

Новый прототип отличается от прошлогоднего концепта решеткой радиатора — с нее исчезла массивная хромированная плашка. Кроме того, у будущей пекинской премьеры слегка доработали багажную дверь. По предварительным данным, длина Haima S5 второй генерации составляет 4 418 мм, что на 60 мм больше по сравнению с предшественником. Остальные габариты прежние: ширина — 1 823 мм, высота — 1 630 мм, колесная база — 2 630 мм.

Ожидается, что второй S5 предложат с новой бензиновой «турботройкой» 1.2 мощностью 148 л.с. и прежним четырехцилиндровым турбомотором 1.5, выдающим 163 л.с. О трансмиссиях данных пока нет. У Haima S5 первого поколения полуторалитровый двигатель сочетается с шестиступенчатой «механикой» или вариатором. Кстати, нынешний кросс также оснащается 122-сильным «атмосферником» 1.6 и 5КВП — вероятно, этот двигатель отправят в отставку. Полный привод «пятерке» не положен.

В список оборудования нового «паркетника» войдут панорамный люк, камеры кругового обзора, датчики дождя и света, автопарковщик, передние и боковые подушки безопасности, шторки безопасности, система бесключевого доступа и кнопка запуска двигателя.

Цены и сроки старта продаж Haima S5 не раскрываются. Предшественник в Китае стоит от 79 800 юаней, что в пересчете на наши деньги составляет примерно 728 000 рублей по текущему курсу. «Пятерка» является самой популярной моделью марки на домашнем рынке — в 2017-м реализовано 63 248 таких автомобилей.

В России Хайма свернула продажи еще в 2016-м, тогда у нас были доступны кроссовер Haima 7 и седан M3. В прошлом году представители китайской марки заявили о том, что поставки машин в РФ будут возобновлены, к нам планировали привезти S5 первой генерации и рестайлинговую «семерку». Однако продажи так и не стартовали, о возвращении Haima в нашу страну больше не слышно.

По материалам: www.kolesa.ru