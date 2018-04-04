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Паркетник Haima S5 сменил поколение
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Паркетник Haima S5 сменил поколение 

Daily-Motor 25 минут назад
Фото: Daily-Motor
В рамках Пекинского автосалона состоится премьера обновлённого Haima S5 второй генерации. Напомним, что в прошлом году уже было показано обновление кроссовера, однако в серийное производство эта модификация так и не поступила.
Прототип этого года несколько отличается от прошлогодней модификации. Была видоизменена радиаторная решётка, которая теперь получила массивную хромированную плашку. Инсайдеры убеждены, что под капотом у паркетника будет установлен мотор объёмом в 1.2 литра и отдачей в сто сорок восемь лошадиных сил. Альтернативой ему станет полуторалитровый турбированный двигатель мощностью в сто шестьдесят три лошадиные силы. Данных о коробках передач пока нет.
Отметим, что актуальный паркетник работает на основе силового агрегата объёмом в 1.6 литра и отдачей в сто двадцать две лошадиные силы. Его комплектует пятидиапазонная коробка автомат механического типа.
В список стандартного оборудования новинки войдёт панорамный люк, системы безопасности, кнопка запуска мотора, камеры кругового обзора, датчики света и дождя, а также система автопарковщика.
Отметим, что в прошлом году производитель Haima S5 говорил о том, что марка вернётся в Россию. Однако, рестайлинговая семёрка так и не вышла на отечественный рынок и в этом году о возвращении бренда в РФ ничего не слышно.
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