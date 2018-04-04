6 главных фактов о новом Subaru Forester 2019

Едва ли новое поколение Subaru Forester сместит с трона Toyota RAV4 и Honda CR-V в сегменте компактных кроссоверов, однако этот, воспринимаемый многими как нишевое предложение, полноприводный SUV обещает в своей 5 реинкарнации еще больше комфорта и практичности. Если вы пропустили наши предыдущие материалы о новинке, тут мы собрали 6 основных фактов, которые нужно знать о Subaru Forester 2019.

Новый и такой знакомый дизайн

Никаких откровений от разработчиков в плане экстерьера кроссовера мы не увидели, хотя и ждали. Тут и близко нет революционного подхода, который Toyota применила, создавая новый RAV4. Тем не менее, нельзя не заметить более высокую решетку радиатора, новый пластиковый защитный обвес, новые задние фонари, новый бампер и массу других штрихов тут и там.

Один мотор, одна коробка передач

Subaru продолжает упрощать линейку силовых агрегатов и трансмиссий. Новый Forester получил единственный двигатель — модернизированный 2.5-литровый оппозитный «атмосферник» мощностью 182 л.с. и с крутящим моментом 240 Нм. Топовый 250-сильный турбомотор 2.0 л канул в лету, поскольку эту модификацию выбирали лишь 5% покупателей «Лесника». Нет больше и 6-ступенчатой «механики» — всем модификациям положен лишь вариатор CVT, но в некоторых версиях он имеет подрлевые лепестковые переключатели и эмуляцию 7-ступенчатого «автомата».

Больше места в салоне

Forester всегда славился массой свободного места как для пассажиров, так и для багажа. Новая модель выведет эти характеристики на следующий уровень. Subaru предоставила на 36 мм больше места для ног пассажирам второго ряда, больше места над головой и в плечах. Немного подрос объем багажника. Ширина двери багажника 1 300 мм — на 135 мм больше, чем у прошлой модели. Стала удобнее и загрузка поклажи с более низким полом багажника.

Электронный «ручник»

На старом Forester устанавливался классический стояночный тормоз с тросиком, он занимал место на центральной консоли и не добавлял удобства посадке водителя. Отныне с раритетом покончено и на новом поколении кроссовера красуется электронный «ручник».

Большой экран и новые технологии связи

Ранее Forester мог похвастать базовым 6.2-дюймовым дисплеем мультимедиа-навигационной системы, который за доплату можно было поменять на 7-дюймовый — не густо в XXI веке. Теперь базовый экран имеет диагональ 6.5", а опциональный — целых 8". И, наконец-то, Forester 2019 обзавелся поддержкой смартфонов с технологиями Apple CarPlay и Android Auto.

Противогрязевый салон

Японский разработчик в курсе, что постоянно используемый автомобиль, особенно кроссовер с расширенными внедорожными характеристиками, постоянно будет грязным. Инструменты или спорт-инвентарь в багажнике, собака на заднем сиденье — все это не добавит салону чистоты, зато украсит обшивку пятнами и царапинами. Салон нового Forester в части багажника, его пола, стенок и двери, отделан специальным рельефным пластиком, который противостоит загрязнениям и повреждениям. Нижняя часть спинок передних сидений укрыта легкомоющимся ПВХ.