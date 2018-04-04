В Великобритании работает необычный автосалон из редких суперкаров

В Англии работает необычный автосалон.

В нетрадиционном для многих британцев автосалоне можно приобрести автомобили, входившие в коллекцию султана Брунея.

К числу их, например, относится раритетный Ferrari Daytona. Виртуальную экскурсию по винтажным автомобилям можно пройти с помощью ролика, помещенного на YouTube.

В качестве гида выступает сам владелец салона Майкл Майлз. Солидный джентльмен, одетый в рубашку и джинсы, неспешно проходит среди ряда из Ferrari, Aston Martins Porsche

Возле некоторых автомобилей Майлз задерживается и начинает вести небольшой рассказ.

Автоколлекцию органично дополняют множество аксессуаров, необходимых для автомобиля. Отработавшие свой срок газовые баллоны, прочие мелочи.