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В Великобритании работает необычный автосалон из редких суперкаров
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В Великобритании работает необычный автосалон из редких суперкаров 

Car.ru 35 минут назад
Фото: Car.ru
В Англии работает необычный автосалон.
В нетрадиционном для многих британцев автосалоне можно приобрести автомобили, входившие в коллекцию султана Брунея.
К числу их, например, относится раритетный Ferrari Daytona. Виртуальную экскурсию по винтажным автомобилям можно пройти с помощью ролика, помещенного на YouTube.
В качестве гида выступает сам владелец салона Майкл Майлз. Солидный джентльмен, одетый в рубашку и джинсы, неспешно проходит среди ряда из Ferrari, Aston Martins Porsche.
Возле некоторых автомобилей Майлз задерживается и начинает вести небольшой рассказ.
Автоколлекцию органично дополняют множество аксессуаров, необходимых для автомобиля. Отработавшие свой срок газовые баллоны, прочие мелочи.
Есть и предметы искусства, среди которых можно выделить полностью деревянную скульптуру Mercedes-Benz 300SL Gullwing. Одним словом, своей атмосферой автосалон располагает для того, чтобы люди, знающие толк в машинах, смогли совершить здесь свою покупку.
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