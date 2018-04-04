В Великобритании работает необычный автосалон из редких суперкаров 

В Англии работает необычный автосалон.
В нетрадиционном для многих британцев автосалоне можно приобрести автомобили, входившие в коллекцию султана Брунея.
К числу их, например, относится раритетный Ferrari Daytona. Виртуальную экскурсию по винтажным автомобилям можно пройти с помощью ролика, помещенного на YouTube.
В качестве гида выступает сам владелец салона Майкл Майлз. Солидный джентльмен, одетый в рубашку и джинсы, неспешно проходит среди ряда из Ferrari, Aston Martins Porsche.
Возле некоторых автомобилей Майлз задерживается и начинает вести небольшой рассказ.
Автоколлекцию органично дополняют множество аксессуаров, необходимых для автомобиля. Отработавшие свой срок газовые баллоны, прочие мелочи.
Есть и предметы искусства, среди которых можно выделить полностью деревянную скульптуру Mercedes-Benz 300SL Gullwing. Одним словом, своей атмосферой автосалон располагает для того, чтобы люди, знающие толк в машинах, смогли совершить здесь свою покупку.