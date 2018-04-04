Зверь, а не машина: прекрасный Diablo GT идёт на торги

Lamborghini Diablo GT 1999 года, один из всего 80-ти когда-либо выпущенных, готовится к продаже аукционным домом.

Этот Diablo, как и все другие в спецификации «ГТ», оснащён 6,0-литровым V12 мощностью в 583 л.с. 630 Нм — столько тут крутящего момента. Вся эта невероятная силища поступает на задние колёса.

GT максимально близок по духу к гоночному автомобилю. У него потому даже «урезанный» интерьер и более экстремальный аэро-пакет. Машину устроители торгов называют дичайшей просто. Правда, не забывайте про Diablo GTR. Вот уж дикость на все сто процентов!

За почти два десятилетия данный экземпляр, который, как сообщается, стал двенадцатым в партии, прошёл лишь 276 километров по дорогам. Вероятно, идеальным дорогам. Вообще же настолько мизерного пробега ещё поискать надо. Понятно, что речь о суперкаре, но всё же.

RM Sotheby's организует торги в Монако 12 мая. Пока никто не решается делать никаких совершенно прогнозов о возможной стоимости сделки. Слишком уникален лот!

А как вам лично такая игрушка? Видите смысл в покупке такого аппарата, или лучше несколько новеньких тачек взять? Само собой разумеется, тоже быстрых тачек.