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Зверь, а не машина: прекрасный Diablo GT идёт на торги
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Зверь, а не машина: прекрасный Diablo GT идёт на торги 

Car.ru 2 часа назад
Фото: Car.ru
Lamborghini Diablo GT 1999 года, один из всего 80-ти когда-либо выпущенных, готовится к продаже аукционным домом.
Этот Diablo, как и все другие в спецификации «ГТ», оснащён 6,0-литровым V12 мощностью в 583 л.с. 630 Нм — столько тут крутящего момента. Вся эта невероятная силища поступает на задние колёса.
GT максимально близок по духу к гоночному автомобилю. У него потому даже «урезанный» интерьер и более экстремальный аэро-пакет. Машину устроители торгов называют дичайшей просто. Правда, не забывайте про Diablo GTR. Вот уж дикость на все сто процентов!
За почти два десятилетия данный экземпляр, который, как сообщается, стал двенадцатым в партии, прошёл лишь 276 километров по дорогам. Вероятно, идеальным дорогам. Вообще же настолько мизерного пробега ещё поискать надо. Понятно, что речь о суперкаре, но всё же.
RM Sotheby's организует торги в Монако 12 мая. Пока никто не решается делать никаких совершенно прогнозов о возможной стоимости сделки. Слишком уникален лот!
А как вам лично такая игрушка? Видите смысл в покупке такого аппарата, или лучше несколько новеньких тачек взять? Само собой разумеется, тоже быстрых тачек.
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