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Номер «F1» выставили на продажу за £14,4 млрд
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Номер «F1» выставили на продажу за 1,2 миллиарда рублей 

Motor.ru 1 час назад
Фото: Motor.ru
Руководитель британского тюнинг-ателье Kahn Design Афзаль Кан выставил на продажу номерной знак c символами «F1» за 14,4 миллиона фунтов стерлингов (около 1,2 миллиарда рублей по текущему курсу). Объявление о продаже размещено на сайте RegTransfers.
Этот номер Кан купил в 2008 году, заплатив 440 тысяч фунтов (35,7 миллиона рублей). Тогда знак принадлежал Совету графства Эссекс и был установлен на Volvo S80 его председателя. Номер «F1» используется в Великобритании уже 109 лет — именно тогда бы зарегистрирован первый автомобиль с этим обозначением.
Сейчас Кан использует номер «F1» на гиперкаре Bugatti Veyron Super Sport Carbon Edition. В 2014-м бизнесмен отклонил предложение о покупке этого знака за 8,5 миллиона фунтов.
На данный момент рекорд Великобритании принадлежит номеру «25 О» — в 2014 году этот знак купили за 518 тысяч 480 фунтов стерлингов (42 миллиона рублей). Он установлен на классический спорткар Ferrari 250 GT SWB.
В 2016 году в ОАЭ регистрационный знак с номером «1» был продан почти за пять миллионов долларов. Несколькими годами ранее такой же знак продали за 14,5 миллиона долларов.
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