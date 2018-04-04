Обновленные Mercedes-AMG G63 и G65 полностью рассекречены

Немецкий производитель представил ряд обновлений для G63 и G65 2018 модельного года. Оба автомобиля получили незначительные изменения, включающие двухцветную отделку, которая продолжается и внутри в виде черных кожаных сидений с красной прострочкой, играющей на контрасте.

Для G63 и G65 предлагается пакет Mojave, который включает окраску в оттенке Olive Magno, двухцветные кожаные сидения и отделку из углеродного волокна. В это же время пакет AMG Performance Studio, доступный исключительно для G63, предлагает высококачественные двухтоновые кожаные сидения, а также многочисленные хромированные акценты и элементы из карбона. Под капотом Mercedes-AMG G63 располагается 5,5-литровый двигатель V8, обеспечивающий 563 лошадиные силы и 759 Нм крутящего момента, соединенный с семиступенчатой автоматической коробкой передач. Такое оснащение позволяет автомобилю разгоняться от нуля до 96 км/ч за 5,3 секунды. G65 — более мощная версия, поскольку она использует 6,0-литровый двухтурбинный двигатель V12, производящий 621 лошадиных сил и 999 Нм крутящего момента. Разгон от нуля до 96 км/ч достигается на 0,1 секунды быстрее, нежели у G63.