Последний белый Chevrolet Corvette Stingray в России!

Чем же уникален данный автомобиль?

— Поставки Corvette в Россию больше не предполагаются, поэтому это единственный оставшийся экземпляр в данной комплектации и цвете.

— Corvette 6.2 V8 RWD AT-8 466 л.с.

— В дизайн добавлены декоративные полосы на передних крыльях

— Алюминиевые диски, размер 19’ передние и 20’ задние с черной отделкой и тормозными суппортами красного цвета.

Только в апреле Вы можете не только стать обладателем последнего Chevrolet Corvette Stingray, но и получить уникальную возможность попасть на Moscow Raceway на курсы вождения от известного гонщика Алексея Васильева

"АВИЛОН" всегда имеет в наличии уникальные автомобили, которые находят своего клиента. В январе был продан последний в России Corvette Z06 на механической коробке передач. Продан в «АВИЛОНе». Мы гордимся тем, что можем удовлетворить самые изысканные запросы поклонников Corvette", — делится подробностями Александр Савельев , директор филиала Cadillac Chevrolet «АВИЛОН».

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