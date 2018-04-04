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Последний белый Chevrolet Corvette Stingray в России!
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Последний белый Chevrolet Corvette Stingray в России! 

Wroom.ru 18 минут назад
Фото: Wroom.ru
Конечно, в "АВИЛОН"!
Чем же уникален данный автомобиль?
— Поставки Corvette в Россию больше не предполагаются, поэтому это единственный оставшийся экземпляр в данной комплектации и цвете.
— Corvette 6.2 V8 RWD AT-8 466 л.с.
— В дизайн добавлены декоративные полосы на передних крыльях
— Алюминиевые диски, размер 19’ передние и 20’ задние с черной отделкой и тормозными суппортами красного цвета.
Только в апреле Вы можете не только стать обладателем последнего Chevrolet Corvette Stingray, но и получить уникальную возможность попасть на Moscow Raceway на курсы вождения от известного гонщика Алексея Васильева.
"АВИЛОН" всегда имеет в наличии уникальные автомобили, которые находят своего клиента. В январе был продан последний в России Corvette Z06 на механической коробке передач. Продан в «АВИЛОНе». Мы гордимся тем, что можем удовлетворить самые изысканные запросы поклонников Corvette", — делится подробностями Александр Савельев, директор филиала Cadillac Chevrolet «АВИЛОН».
Не упустите последний шанс купить, звоните по телефону: +7 (495) 730-66-64  АВИЛОН
Официальный дилер Chevrolet
Адрес: Волгоградский пр-т, д. 41/1  500 метров от ТТК  Тел: +7 (495) 730-66-64  chevrolet-avilon.ru
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