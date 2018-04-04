Вилочные погрузчики: классификация машин и сферы их применения

Краснодар. 4 апр. — Новая Кубань. Для удобного перемещения различных грузов по территории складских помещений успешно используются специальные механизированные машины, которые называются вилочными погрузчиками. Сфера их применения разнообразна. С помощью устройств можно проводить погрузку и разгрузку на поддонах, перемещать товары в разные точки склада, осуществлять штабелирование, а также выполнять ряд других важных задач.

Кроме складских помещений, вилочные погрузчики нашли широкое применение на вокзалах и в портах, торговых сетях, таможенных терминалах, на различных этапах проведения сельскохозяйственных работ.

Основные конструктивные элементы

Современные погрузчики бывают разных видов. Стандартная модель подобной машины имеет определенный набор элементов, обеспечивающих ее работоспособность: мачту и шкив подъемника, рычаг, используемый для управления мачтой, цепь для подъема, гидравлическую систему, платформу и вилку подъемника, моторный отсек, внутренний и внешний каркас с кабиной для управления.

Также вилочный погрузчик имеет тормозную систему, оснащенную стояночным и рабочим тормозом, шасси (состоит из управляемых мостов и системы рулевого управления), индустриальных колес (необходимы для подготовки машины к определенным условиям работы и грузам).

Классификация вилочных погрузчиков

Функциональные машины имеют классификацию с учетом типа двигателя, количества опорных колес и их вида.

Вилочные погрузчики могут быть оснащены бензиновыми, газовыми, электрическими, дизельными и гибридными двигателями. В качестве опоры для перемещения машины используется различное количество колес — три или четыре. Они могут быть пневматическими, сплошными, полиуретановыми или бандажными. Пневматические колеса обеспечивают хорошую проходимость, отличаются достойными амортизационными характеристиками.

При изготовлении сплошных моделей используется литая резина. Для них характерна отличная износоустойчивость и стабильность ТС.

Колеса из полиуретана имеют погрузчики, работа которых предусматривает перемещение по ровному полу. Их бандажные аналоги имеют протектор из тонкого резинового слоя, который размещен на стальном бандаже колесного диска.

Для улучшения сцепных свойств колеса погрузчиков вилочного типа нередко дополнительно комплектуют цепями. Они обеспечивают удобное перемещение по сложным или обледенелым поверхностям.