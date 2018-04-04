Audi готовит компактный внедорожник Q1 

Немецкий производитель работает над созданием небольшого внедорожника Q1, серийный выпуск которого должен быть запущен до конца 2020 года.
Auto Express сообщает, что базовый Audi Q1 будет базироваться на следующем поколении A1 и в качестве основы получит модульную платформу MQB Volkswagen Group, используемую в Seat Ibiza и VW Polo. Компания пока официально не подтверждает создание внедорожника, однако постоянно растущий спрос на подобные модели еще раз подтверждает вероятность создания транспортного средства. Поскольку Q1 будет использовать платформу MQB, под его капотом расположатся бензиновые и дизельные двигатели, которые в настоящее время установлены на различных моделях Volkswagen. В их линейку должен войти 1,0-литровый трехцилиндровый бензиновый агрегат, 1,5-литровый турбомотор и 1,6-литровый дизельный вариант. Вполне возможно, что клиентам марки будет предложена гибридная силовая установка.