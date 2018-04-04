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Объявлены российские цены кроссовера Chevrolet Traverse
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Объявлены российские цены кроссовера Chevrolet Traverse 

Карельские вести 32 минуты назад
Фото: Карельские вести
Дилеры Chevrolet уже принимают заказы на новый вседорожник. На нашем рынке модель доступна только с одним моторов.
Российским клиентам кроссовер Traverse предлагается только с полным приводом и бензиновым двигателем V6 3.6 мощностью 318 л.с., который работает в паре с девятиступенчатым «автоматом». Мотор «питается» топливом АИ-95 и выше, паспортный расход — 10 л/100 км в смешанном цикле. С места до «сотни» вседорожник разгоняется за 7,6 секунды. В список стандартного оснащения входит система выбора режимов вождения Traction Mode Select (Normal, 4×4 и Off-Road).
Кроссовер Chevrolet Traverse доступен в трех комплектациях, а не в двух, как предполагалось ранее: LT, LE и Premier. В базовой версии модель — семиместная, во втором ряду установлены раздельные «капитанские» кресла, на «галерке» — диван. Начиная с комплектации LE, кросс — восьмиместный: во втором ряду также размещен диван.
Цена базовой версии стартует с отметки в 2 990 000 рублей, в варианте исполнения LE имеются: ксеноновые фары головного света, дистанционный запуск двигателя, система бесключевого доступа, электрический стояночный тормоз, датчики давления в шинах, тонировка задних стекол, мультимедийная система, камера заднего вида, круиз-контроль, семь подушек безопасности.
Новость дополняется
По материалам: www.kolesa.ru
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