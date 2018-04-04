Range Rover заявляет об ограниченном выпуске SV Coupe

Несмотря на положительные комментарии, направленные в адрес автомобиля во время автосалона в Женеве, Range Rover не намерен увеличивать производство SV Coupe и выходить за рамки запланированных 999 единиц.

Во время интервью старший менеджер по маркетингу Land Rover Уэйн Дарли сказал, что лимитированный выпуск модели поможет защитить стоимость транспортного средства. «Важно, чтобы мы ограничивали производство в этой ценовой категории, чтобы обеспечить эксклюзивность». Напоминаем, Range Rover SV Coupe базируется на SVAutobiography и имеет стартовую цену в размере 295 995 долларов, что на 88 тысяч долларов дороже, нежели модификация, взятая за основу. При этом SV Coupe получает немного меньше внутреннего пространства и высококачественные спортивные сидения с особым дизайном. Под капотом двухдверного внедорожника располагается 5,0-литровый двигатель V8 с наддувом, обеспечивающий 565 лошадиных сил. Такого оснащения достаточно, чтобы ускориться от нуля до 96 км/ч за 5 секунд и достигнуть максимальной скорости в 256 километров в час.