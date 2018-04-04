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Opel готовит фейслифтинг для своей модели Astra
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Opel готовит фейслифтинг для своей модели Astra 

Car.ru 28 минут назад
Фото: Car.ru
Opel Astra, продаваемый в Великобритании с значком Vauxhall, является одним из самых популярных автомобилей в сегменте компактных автомобилей в Европе, где по-прежнему лидирует Volkswagen Golf с более чем 482 000 поставками в прошлом году.
Astra занимает третье место, но ее продажи фактически снизились на 14% по сравнению с 2016 годом, и потому Opel быстро отреагировал на эту тенденцию, готовя подтяжку лица.
В сети появились изображения тестового прототипа обновленной Astra с поддельной пластиковой панелью, скрывающей переднюю часть.
Вероятно, именно здесь сфокусируются основные изменения внешности Opel Astra, и предполагается, что решетка радиатора станет более выраженной, а бампер получит новую форму.
Задняя часть остается неприкрытой, что говорит об отсутствии изменений, но так как это ранние испытания, то в ближайшие месяцы многое может измениться.
Учитывая французскую собственность Opel, мы не будем слишком удивлены, если производитель запланировал большие изменения для моторного отсека. Проще говоря, пару пневматических бензиновых и дизельных двигателей PSA можно было бы ввести с подтяжкой лица, но эта информация пока на уровне предположений. В конце концов, PSA может решить подождать, пока следующее поколение Astra не приступит к установке своих собственных двигателей и не заменит GM-модули.
Не исключено, что Opel представит более спортивную версию Astra с рядом механических обновлений. Естественно, ожидается, что более мощный двигатель найдет место под капотом, и есть два варианта: 1,6-литровый турбо-газовый двигатель мощностью примерно 230 л.с. или 2,0-литровый дизельный двигатель с турбонаддувом мощностью 210 л.с.
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