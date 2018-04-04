Audi A8 — обладатель премии «World Luxury Car 2018»

Флагманская модель « Ауди » завоевала престижную награду.

Audi A8 получила награду «World Luxury Car 2018». Победа подчёркивает высочайший статус флагмана бренда. Церемония награждения состоялась на автосалоне в Нью-Йорке. Данный приз подтвердил верность девизу: «Vorsprung durch Technik». Машину оценивали 82 члена жюри из 24 стран. Они отметили не только эмоциональную привлекательность, комфорт и безопасность пассажиров, но и аспекты, связанные с «дружелюбностью» седана к окружающей среде, а также соотношение цены и качества. Это девятая уже победа бренда с четырьмя кольцами в World Car Awards.

«Эта награда — особая честь для нас и нашего флагмана, — объяснил Питер Мертенс, член совета директоров AUDI AG. — Новый Audi A8 является инновационным продуктом для всей нашей отрасли. Он устанавливает новые стандарты в автомобильной технике».

Audi A8 доступен в Европе с ноября 2017 года. Его базовая цена составляет 90 600 евро. В споре за триумф модель обошла Porsche Cayenne Porsche Panamera . Конечно, в «Порше» этим фактом должны быть прилично опечалены. Ну да ладно, в следующем году злее будут. Впрочем, и другие конкуренты не гтовятся отступать.

Предыдущими победителями конкретно в номинации «World Luxury Car» были Mercedes-Benz E-Class (2017), BMW 7 Series (2016), Mercedes-Benz S Coupé (2015) и Mercedes-Benz S-Class (2014). Любопытно, что кругом одни немецкие автомобили в числе выигравших. Тенденция.

Напомним, что Audi A8 производится на заводе в Неккарзульме. Потому в качестве не приходится сомневаться. Эталон! В России же знакомство с новинкой только начинается.

На ваш взгляд, действительно настолько хорош A8 2018, или победить должен был кто-то другой? Нам важно мнение нашего читателя!

Audi victories in the World Car Awards

World Car of the Year

Audi RS4 World Performance Car Audi TT

World Car Design of the Year

World Performance Car Audi R8 World Car Design of the Year

Audi R8 V10 World Performance Car Audi A3

World Car of the Year

Audi R8*

World Performance Car Audi A8 World Luxury Car