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Рендерные снимки следующего BMW i3 уже в сети
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Рендерные снимки следующего BMW i3 уже в сети 

Auto.Today 1 час назад
Фото: Auto.Today
Ранее в этом году баварская корпорация рассказала, что пока не планирует создавать преемников моделей i3 и i8.
Тем не менее, если следующее поколение i3 появится в ближайшие годы, вполне реально, что автомобиль будет похож на графическое изображение представленное дизайнером Джостом Бьянки. Правда, нельзя исключать варианта, что компания захочет разработать модель, в которой бы могло разместиться больше пассажиров. Опубликованные рендерные снимки показывают более футуристический подход к возможному i3, а также сохраняют отличительный стиль автомобиля. Здесь просматриваются тонкие горизонтальные задние фонари и немного пересмотренная передняя панель. Одной из интересных особенностей автомобиля является уникальный дверной механизм — «скользящие» двери — обеспечивающие максимально комфортное и быстрое размещение в автомобиле. Такое обновление выглядит не только эффектно, но и позволяет значительно увеличить функциональность и удобство BMW i3.
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