Топ-10 новинок Нью-Йоркского автосалона с прицелом на Россию

В Большом Яблоке с 28 марта по 8 апреля проходит ежегодного мотор-шоу. Представляем нашим читателям наиболее актуальные экспонаты, которые могут появиться в продаже на российском авторынке.

Jaguar F-Pace SVR Jaguar Land Rover показала самую мощную версию кроссовера Jaguar F-Pace SVR. Здесь установили шустрый 8-ступенчатый «автомат», изменили настройки рулевого управления, тормозной системы и выпуска. Подвеску сделали более жесткой, в полный привод добавили электронно-управляемый дифференциал. Компрессорный мотор V8 выдает 550 л.с. и 680 Нм момента, разгоняет F-Pace SVR до 100 км/ч за 4,3 с и позволяет набрать 283 км/ч.

Audi RS5 Sportback Audi RS 5 представили в пятидверной модификации Sportback. По технике изменений по сравнению с купе и кабриолетом нет: турбомотор V6 2,9 TFSI (450 л.с. и 600 Нм), 8-ступенчатый «автомат», постоянный полный привод с активным задним дифференциалом за доплату. При этом Sportback разгоняется до 100 км/ч за 3,9 секунды, что на 0,2 с медленнее, чем купе.

Toyota RAV4 Кроссовер предстал перед широкой публикой в ином облике: экстерьер стал строже и агрессивнее. Автомобиль построен на новой платформе TNGA и получил более жесткий кузов. Габариты изменились незначительно, но колесная база выросла на 30 мм, колея стала шире, а клиренс — больше. Двигатель объемом 2,5 л теперь работает в паре с 8-ступенчатым «автоматом». Также появится гибридная версия мощностью 195 л.с. Пока неизвестно — будет ли гибрид поставляться в Россию.

VW Atlas Cross Sport Кроссовер VW Atlas (на российском рынке он продается как Teramont) обзавелся купе— версией Cross Sport. Это предсерийный вариант с 360-сильной гибридной силовой установкой. Atlas Cross Sport сохранил колесную базу 7-местного кроссовера, но задний свес у него короче. Новинка стала шире и выше: в конструкции использованы другие кузовные панели и изменилось даже расположение дверных ручек.

Mercedes-Benz C63 AMG Рестайлинговая модель C-класса AMG теперь выделяется решеткой радиатора с тонкими прутьями, а дуффузор и выхлопные патрубки стали крупнее. Четырехлитровый мотор V8 (476-510 л.с.) агрегирован с новым 9-ступенчатым «автоматом». Привод — задний, но страховочную электронику перенастроили, а также установили дифференциал с электронным управлением, ранее доступный только на более мощном С 63S. Динамика осталась на прежнем уровне, однако максимальная скорость седана увеличилась до 290 км/ч.

Subaru Forester Этот автомобиль сохранил узнаваемый облик, за исключением выгнутой подоконной линии и фонарей, которые теперь заходят на пятую дверь. Габариты машины изменились незначительно. Увеличилась колесная база и на новой платформе SGP Forester стал просторнее. Модернизированный оппозитный двигатель имеет мощность 185 л.с. и по-прежнему комплектуется клиноцепным вариатором. В гамме появилась версия Sport со специальным драйверским режимом. Абсолютная новинка — система DriverFocus, которая следит за мимикой водителя и предупреждает, если он отвлекся от управления.

Hyundai Tucson Корейцы подвергли внешность кроссовера незначительной корректировке: изменили решетку радиатора, бамперы, а светодиодные ходовые огни теперь L-образные. Поработали над интерьером: обновили верх передней панели, а по центру размещен отдельный дисплей мультимедийной системы. Центральная консоль «усилена» беспроводной зарядкой, задние пассажиры смогут воспользоваться разъемами USB.

KIA K900 (Quoris) Новый флагман KIA предстал в более строгом облике. Дополнительные окошки появились в задней стойке. Свесы кузова оказались короче, а колесная база выросла на 60 мм. Флагман теперь может оснащаться полным приводом. Пневмоподвески больше нет — только электронно-управляемые амортизаторы. В линейке двигателей два V6 (315 и 370 л.с.) и один V8 (425 л.с.).

Mazda CX-3 Японский производитель показал серьезно обновленный кроссовер CX-3. Бамперы, оптика и решетка радиатора подверглись косметическим изменениям, а в списке опций появились 18-дюймовые диски. В салоне — новая передняя панель, сиденья и центральный подлокотник. Ручной тормоз теперь электрический. Кроме того, были доработаны подвеска и шумоизоляция. Модернизированный двухлитровый мотор развивает 150 л.с., система G-Vectoring Control помогает проходить повороты.