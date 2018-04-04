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Почем в России огромный Chevrolet Traverse?
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Почем в России огромный Chevrolet Traverse? 

Allroader.ru 31 минуту назад
Фото: Allroader.ru
Российские дилеры Chevrolet объявили о старте приема заказов на полноразмерный внедорожник Chevrolet Traverse. Длина кузова модели составляет целых 5 189 мм, а салон способен вместить 7 или 8 пассажиров. Одновременно стали известны и цены на автомобиль.
В нашей стране новый Траверс будет предложен только в полноприводном варианте с 3.6-литровым бензиновым мотором V6 мощностью 318 «лошадей» и «автоматом» на девять диапазонов. Наличие системы Traction Mode Select позволяет водителям выбирать между тремя доступными режимами вождения.
На российском рынке модель представлена в трех вариантах оснащения. Версия LE предусматривает наличие салона на семь посадочных мест, тонированные стекла, мультимедиа, круиз-контроль, электронный «ручник» и другие опции. Цена подобного автомобиля составляет 2 миллиона 990 тысяч рублей.
За комплектацию LT россиянам предлагается доплатить 159 тысяч рублей, но за эти деньги салон трансформируется в восьмиместный, появляется кожаная обивка сидений с электроприводами, улучшенный мультимедийный комплекс с 8-дюймовым экраном, активное шумоподавление, улучшенная акустическая система, цифровое салонное зеркало, расширенный набор электронных систем безопасности.
Самой дорогой является комплектация Traverse Premier. В таком случае внедорожник получает диски на 20 дюймов, высококачественную кожу с перфорацией, увеличенный в размерах двухсекционный люк, вентиляцию сидений, беспроводную зарядку для смартфонов, систему распознавания пешеходов и другие современные сервисы. Заплатить за авто придется 3 миллиона 449 тысяч рублей.
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