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Hyundai Palisade готовится покорять американский рынок
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Hyundai Palisade готовится покорять американский рынок 

Allroader.ru 15 минут назад
Фото: Allroader.ru
Компания Hyundai в настоящее время ведет тестирование нового габаритного внедорожника, ориентированного на американский рынок. Ожидается, что новинка будет представлена в первой половине 2019 года под именем Hyundai Palisade. Скорее всего, демонстрация автомобиля состоится в Детройте или Нью-Йорке.
По своим габаритам новинка будет самым крупным представителем бренда и разделит платформу с новым внедорожником KIA, который пока не получил названия и разрабатывается на основе концепта KIA Telluride. Ожидается, что внешний облик модели будет заимствован от Santa Fe последней генерации (на фото выше) с крупной радиаторной решеткой с сотовым рисунком и зауженной передней оптикой.
По неофициальной информации, салон Hyundai Palisade будет рассчитан на семь или восемь посадочных мест, а одним из доступных силовых агрегатов станет бензиновый 3.3-литровый двигатель с отдачей в 294 «лошади». Ожидается и появление гибридной версии модели с 400-сильной установкой на основе 3.5-литрового ДВС.
О перспективах появления корейской новинки на других рынках пока ничего не известно. Компания Hyundai планирует существенно расширить модельный ряд на американском рынке до конца десятилетия, в том числе за счет SUV с восьмиместным салоном.
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