Jaguar добавил в названия спорткаров F-Type мощность моторов

Компания Jaguar слегка обновила спорткары семейства F-Type. Автомобили получили новые обозначения модификаций, в которых теперь указывается мощность двигателя, и расширенный список оборудования.

Базовый вариант модели теперь называется P300. Такой спорткар оснащается двухлитровой турбированной «четверкой» мощностью 300 лошадиных сил. Модификации с 340— и 380-сильными трехлитровыми «шестерками» с механическим нагнетателем теперь имеют обозначения P340 и P380 соответственно. Топовые спорткары — F-Type R и SVR — сохранили прежние названия. Они комплектуются наддувными «восьмерками» мощностью 550 и 575 лошадиных сил.

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После обновления все версии получили систему распределения крутящего момента в стандартном оснащении и модернизированную мультимедийную систему с 10-дюймовым экраном. Также в машинах появится новое безрамочное зеркало заднего вида. Линейка цветов расширена за счет линейки SVO Premium Palette, которая включает 18 оттенков.

Модификация P380 в базе также получила адаптивные амортизаторы и дифференциал повышенного трения на задней оси.

До европейских дилеров обновленные спорткары доберутся в мае. В России дорестайлинговый F-Type стоит от 4,6 миллиона рублей.