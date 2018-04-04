Новая концепция NIO Eve дебютирует в Китае

Автомобилестроительная марка NIO объявила, что местом официальной премьеры концептуальной Eve станет автосалон в Китае 2018 года.

В прошлом году оригинальная концепция Eve была анонсирована как полностью автономное транспортное средство, оснащенное искусственным интеллектом. Компания NOMI подчеркнула, что данная система позволит постоянно изучать интересы пассажиров и адаптировать, например, режим вождения под определенные потребности. Вместе с этим концепция продемонстрировала уникальный салон, в котором могут разместиться до шести человек, а также складывающееся столы, откидывающееся сидения и стеклянную крышу.

Концепция имела ряд высокотехнологичных возможностей, включая функцию подключения и распознавания других автомобилей Eve. Модели могут обмениваться информацией между собой и работать совместно, дабы обеспечить повышение эффективности.

Пока неизвестно, что продемонстрирует последняя версия, наряду с которой NIO планирует представить кроссовер ES8 и EP9. Первый оснащен двумя электродвигателями и аккумуляторной батареей на 70 кВт. Совокупная отдача автомобиля составляет 643 лошадиные силы и 840 Нм крутящего момента, которые позволяют ES8 ускоряться от 0 до 100 км/ч за 4,4 секунды и проезжать до 355 километров без дополнительной подзарядки (по циклу NEDC).