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Новая концепция NIO Eve дебютирует в Китае
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Новая концепция NIO Eve дебютирует в Китае 

Auto.Today 46 минут назад
Фото: Auto.Today
Автомобилестроительная марка NIO объявила, что местом официальной премьеры концептуальной Eve станет автосалон в Китае 2018 года.
В прошлом году оригинальная концепция Eve была анонсирована как полностью автономное транспортное средство, оснащенное искусственным интеллектом. Компания NOMI подчеркнула, что данная система позволит постоянно изучать интересы пассажиров и адаптировать, например, режим вождения под определенные потребности. Вместе с этим концепция продемонстрировала уникальный салон, в котором могут разместиться до шести человек, а также складывающееся столы, откидывающееся сидения и стеклянную крышу.
Концепция имела ряд высокотехнологичных возможностей, включая функцию подключения и распознавания других автомобилей Eve. Модели могут обмениваться информацией между собой и работать совместно, дабы обеспечить повышение эффективности.
Пока неизвестно, что продемонстрирует последняя версия, наряду с которой NIO планирует представить кроссовер ES8 и EP9. Первый оснащен двумя электродвигателями и аккумуляторной батареей на 70 кВт. Совокупная отдача автомобиля составляет 643 лошадиные силы и 840 Нм крутящего момента, которые позволяют ES8 ускоряться от 0 до 100 км/ч за 4,4 секунды и проезжать до 355 километров без дополнительной подзарядки (по циклу NEDC).
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