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Volkswagen решил поднять цены на линейку Passat
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Volkswagen решил поднять цены на линейку Passat 

Car.ru 12 минут назад
Фото: Car.ru
Последние данные от автоаналитиков «Автостата» гласят, что автопроизводитель Volkswagen со второго апреля этого года решил увеличить стоимость по сути на всю линейку Passat на 2,3-3,5% (около 50-60000 рублей).
Теперешняя цена на автомодель Volkswagen Passat в базовой модификации с 1,4-литровым мотором на 125 л.с. и механической коробкой доступен от 1549000 рублей, что на 50000 рублей больше, чем ранее.
Что касательно модификации с двухлитровым дизелем на 150 л.с. и шестиступенчатым «автоматом», то тут цена подскочила на 60000 рублей и составила 2049000 рублей за единицу.
По Volkswagen Passat Variant цена выросла на 50000 рублей в базовой модификации автомодели с двухлитровым дизелем на 150 л.с. до 1979000 рублей.
В версии Highline ценник увеличился на 60000 рублей и составил 2209000 рублей за единицу.
Подорожала также автомодель Passat Alltrack до 2259000 рублей, прибавив к ценнику 60000 российских рублей.
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