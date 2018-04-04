Volkswagen решил поднять цены на линейку Passat

Последние данные от автоаналитиков «Автостата» гласят, что автопроизводитель Volkswagen со второго апреля этого года решил увеличить стоимость по сути на всю линейку Passat на 2,3-3,5% (около 50-60000 рублей).

Теперешняя цена на автомодель Volkswagen Passat в базовой модификации с 1,4-литровым мотором на 125 л.с. и механической коробкой доступен от 1549000 рублей, что на 50000 рублей больше, чем ранее.

Что касательно модификации с двухлитровым дизелем на 150 л.с. и шестиступенчатым «автоматом», то тут цена подскочила на 60000 рублей и составила 2049000 рублей за единицу.

По Volkswagen Passat Variant цена выросла на 50000 рублей в базовой модификации автомодели с двухлитровым дизелем на 150 л.с. до 1979000 рублей.

В версии Highline ценник увеличился на 60000 рублей и составил 2209000 рублей за единицу.

Подорожала также автомодель Passat Alltrack до 2259000 рублей, прибавив к ценнику 60000 российских рублей.