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Более 100 автомобилей Lexus отзывают в РФ из-за возможных проблем с топливным насосом высокого давления
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Более 100 автомобилей Lexus отзывают в РФ из-за возможных проблем с топливным насосом высокого давления 

Агентство «Москва» 26 минут назад
Более 100 автомобилей марки Lexus отзывают в России, сообщили в пресс-службе Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт).
«Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии информирует о согласовании программы мероприятий по проведению добровольного отзыва 103 автомобилей марки Lexus LС 500, Lexus GS-F, Lexus RC F. Программа мероприятий представлена уполномоченным представителем изготовителя ООО «Тойота Мотор», являющимся официальным представителем Lexus на российском рынке. Отзыву подлежат автомобили, произведенные с января 2015 г. по март 2017 г. с VIN-кодами согласно приложению», — говорится в сообщении.
Уточняется, что причиной отзыва автомобилей являются определенные условия работы двигателя внутреннего сгорания: из-за резонансного колебания давления топлива существует вероятность повреждения демпфера пульсации топливного насоса.
«Это повреждение может вызвать повышенный шум/вибрацию и, спустя некоторое время, может стать причиной образования усталостных трещин на крышке насоса. Если автомобиль постоянно эксплуатируется в подобных условиях, развитие трещины на крышке насоса может привести к утечке топлива. Утечка топлива рядом с источником воспламенения может увеличить риск возникновения пожара на автомобиле», — подчеркивается в сообщении.
Отмечается, что на транспортных средствах Lexus LС 500, Lexus GS-F, Lexus RC F будет выполнена замена топливного насоса высокого давления.
«Уполномоченные представители изготовителя ООО «Тойота Мотор» проинформируют владельцев автомобилей Lexus LС 500, Lexus GS-F, Lexus RC F подпадающих под отзыв, путем рассылки писем и/или по телефону о необходимости, предоставить транспортное средство в ближайший дилерский центр для проведения ремонтных работ. Одновременно владельцы могут самостоятельно, не дожидаясь сообщения уполномоченного дилера, определить, попадает ли их транспортное средство под отзыв. Для этого необходимо сопоставить VIN-код собственного автомобиля с прилагаемым перечнем, связаться с ближайшим дилерским центром и записаться на ремонт», — указано в сообщении.
В пресс-службе добавили, что все ремонтные работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.
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