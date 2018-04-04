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Citroen поменял минивенам имя и поставил на них новый автомат
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Citroen поменял минивенам имя и поставил на них новый автомат 

Вести.Ru 22 минуты назад
Фото: Вести.Ru
Компания Citroen сообщила, что с мая компактвен C4 Picasso и минивен Grand C4 Picasso сменят имя и станут называться C4 SpaceTourer и Grand C4 SpaceTourer соответственно. Вместе с новыми именами машины получили и новую автоматическую КПП.
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