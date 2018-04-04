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Kia K900 поделится платформой с внедорожником
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Kia K900 поделится платформой с внедорожником 

Car.ru 30 минут назад
Фото: Car.ru
Платформа, на которой эксплуатируется Kia K900, может лечь в основу кроссовера Kia Telluride.
Еще неделю назад седан Kia K900 удачно отметил свой дебют в автосалоне в Нью-Йорке. Однако в южнокорейской компании не собираются останавливаться на достигнутом.
Автомобильной общественности было объявлено, что на основе Kia K900 создадут внедорожник, который будет выглядеть вполне естественно.
Скорее всего, речь идет о кроссовере Telluride, который сейчас проходит испытания на стадии прототипа.
Из информации, которая пока имеется в распоряжении специалистов, можно сделать акцент на трех рядах сидений. Другие же детали об автомобиле пока скрываются за камуфляжем.
Из общения с представителями Kia специалисты сделали вывод о том, что K900 появился на американских дорогах не случайно. Платформа данного седана может быть взята на вооружение другими моделями.
Остается добавить, что серийное производство Kia K900 может начаться в США ближе к концу 2018 года.
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