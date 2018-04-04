Kia K900 поделится платформой с внедорожником

Платформа, на которой эксплуатируется Kia K900, может лечь в основу кроссовера Kia Telluride.

Еще неделю назад седан Kia K900 удачно отметил свой дебют в автосалоне в Нью-Йорке. Однако в южнокорейской компании не собираются останавливаться на достигнутом.

Автомобильной общественности было объявлено, что на основе Kia K900 создадут внедорожник, который будет выглядеть вполне естественно.

Скорее всего, речь идет о кроссовере Telluride, который сейчас проходит испытания на стадии прототипа.

Из информации, которая пока имеется в распоряжении специалистов, можно сделать акцент на трех рядах сидений. Другие же детали об автомобиле пока скрываются за камуфляжем.

Из общения с представителями Kia специалисты сделали вывод о том, что K900 появился на американских дорогах не случайно. Платформа данного седана может быть взята на вооружение другими моделями.

Остается добавить, что серийное производство Kia K900 может начаться в США ближе к концу 2018 года.