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McLaren подарит покупателем трехместного гиперкара бесценную статуэтку
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McLaren подарит покупателем трехместного гиперкара бесценную статуэтку 

Motor.ru 21 минуту назад
Фото: Motor.ru
Компания McLaren Automotive подарит каждому из 106 покупателей гиперкара GT коллекционную скульптуру под названием Speed Form («форма скорости»). Статуэтка никогда не поступит в свободную продажу, и производитель называет ее «бесценной».
Производство каждой скульптуры занимает 100 часов. Еще около 30 часов уходит на ее ручную полировку. «Форма скорости» представляет собой копию трехместного интерьера гиперкара с центральным расположением кресла водителя.
Длина статуэтки составляет 400 миллиметров, ширина — 205, высота — 80 миллиметров. Масса — 3,6 килограмма. Каждый экземпляр Speed Form получит индивидуальный номер.
Гиперкар McLaren GT войдет в топовую линейку Ultimate Series, которая сейчас состоит из гибрида P1 и купе Senna. Новинка получит бензин-электрическую гибридную силовую установку мощностью свыше 1000 лошадиных сил.
Модель GT будет самым экстремальным и роскошным автомобилем в истории McLaren. Он сможет разгоняться до более чем 391 километра в час.
Купе выпустят в количестве 106 экземпляров, такой же тираж был у McLaren F1. Цена каждой машины составит 1,6 миллиона фунтов стерлингов (130 миллионов рублей). Все машины уже проданы.
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