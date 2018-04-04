Ко Дню космонавтики в российские автосалоны прибудут сразу три автоновинки

Так сложилось, что к 12.04.2018 года, в РФ приедут автоновинки: корейская автомодель Genesis G70, французская — Citroen C3 Aircross, а также китайская — Hawtai Laville.

Первая автомодель получила широчайший спектр современного оснащения. Новейшие системы помощи водителю и безопасности, а также климатический контроль и круиз-контроль. Из внешних новых решений особо примечательна радиаторная решетка, а также светодиодная оптика.

Французская автомодель кроме современных функций, получила дополнительные опции комфорта для водителя: специальное кресло. А вследствие политики индивидуального подхода к клиенту обсуждаемая автомодель предлагается в 90 версиях конфигурации салона.

По китайской автомодели имеется информация, что данный внедорожник оснащается полтора литровым мотором на 145 л.с., а также механической КПП на шесть, либо автоматической на четыре ступени.

В базовой модификации автомобиль комплектуется кондиционером, датчиками контроля давления шин, подогревом заднего стекла, а также системой оповещения «ЭРА-ГЛОНАСС».

Касательно ориентировочной стоимости на автоновинки конкретных данных пока что не поступало.