Ещё
Самые актуальные для России кроссоверы Нью-Йоркского автосалона
Далее:
Читайте также:
Ещё

Самые актуальные для России кроссоверы Нью-Йоркского автосалона 

Карельские вести 45 минут назад
Фото: Карельские вести
Первый североамериканский автосалон, начавший свою историю в далеком 1900 году, традиционно открывает свои двери в марте. Какими премьерами порадовало российских автолюбителей мотор-шоу в Нью-Йорке в этот раз, выяснил портал «АвтоВзгляд».
На радость джиперам американская выставка похвастала каскадом премьер в набирающем все большую и большую популярность сегменте SUV. Среди новинок найдутся и те, что в обозримом будущем появятся в нашей стране. Портал «АвтоВзгляд» отобрал из них самые актуальные.
TOYOTA RAV4
От этой новости сейчас возбудились тысячи, если не десятки тысяч российских «тойотоводов» — автомобиль пятой генерации с явно спорной внешностью, «слизанной» с концепта FT-AC, примерил на себя новую платформу TNGA K. По сравнению с предшественником колесная база растянулась на 30 мм, но сам кузов оказался на 5 мм короче.
Кроссовер может похвастать новейшей схемой полного привода с системой изменения вектора тяги. До 50% мощности передается на заднюю ось, а также распределяется между отдельно взятыми колесами. Иными словами, автомобиль теперь обладает повышенной маневренностью и улучшенной управляемостью.
Среди радостей бытия стоит выделить адаптивный круиз-контроль, системы распознавания препятствий и дорожных знаков. Не обошлось без модернизации головного устройства — теперь тут стоит мультимедиа Entune 3.0, отражающая на штатном дисплее весь функционал мобильных устройств.
Под капотом — старый знакомый бензиновый двигатель объемом 2 литра. А вот трудится с ним в паре новый восьмидиапазонный «автомат».
HYUNDAI TUCSON
Кроссовер стал более элегантным и менее экспрессивным — не в последнюю очередь благодаря аккуратно подтянутой решетке радиатора, оптике с дневными ходовыми огнями стреловидной формы и чуточку переиначенным фонарям. Салон преобразился за счет иного оформления мультимедиа — тачскриновая панель диагональю 7 дюймов отныне возвышается над торпедо, как в случае с лучшими мировыми образцами.
На смену традиционному «ручнику» пришел электронный стояночный тормоз, на втором ряду добавился USB-слот. Что касается прочих плюшек, то будущие владельцы оценят адаптивный круиз, умеющий не только соблюдать дистанцию до впереди идущего автомобиля вплоть до полной остановки, но еще и самостоятельно стартовать и сбрасывать скорость в пробках.
Покупатели смогут выбирать между «атмосферниками» объемом 2,0 и 2,4 литра. Коробка передач — шестидиапазонная АКП.
VOLKSWAGEN ATLAS
Новый кроссовер-купе представляет собой производную от семиместного Atlas, который в России уже продается под названием Terramont. Ключевыми особенностями новинки являются короткая база и салон, рассчитанный на пять человек.
Ожидается, что «немец» получит те же агрегаты, что и у «старшего брата», — турбомотор объемом 2 литра и 3,6-литровый «атмосферник». Сборку пятиместного «Атласа», чье имя по приезде в нашу страну наверняка изменится, наладят на штатовском заводе Volkswagen в Чаттануге. Косвенно о появлении новинки в России говорит и зарегистрированный документ одобрения типа транспортного средства.
SUBARU FORESTER
Японский кроссовер переродился в пятом поколении, позаимствовав стилистические идеи у концепта Viziv. Базируется полноприводный автомобиль на платформе SGP, знакомой поклонникам марки по младшему Subaru XV.
Не обошлось без оппозитных моторов объемом 2.0 и 2,5 литра. Компанию им составляет вариатор. Мы увидим богатый функционал, включая собственную точку доступа Wi-Fi и модернизированный комплекс безопасности EyeSight.
CADILLAC XT4  А для тех, кто любит что-нибудь побогаче да позаковыристее, — новейший компактный кроссовер легендарной американской марки Cadillac. За океаном посовещались и решили создать «убийцу» немецких BMW X1 и Audi Q3. И если в США новый ХТ4 действительно имеет шансы на победу, то в России изменять своим предпочтениям потребители будут разве что в штучном порядке. Как бы то ни было, тестовое производство модели уже запущено на предприятии GM в Канзас-Сити.
Помимо кучи продвинутых электронных ассистентов и роскошного оформления салона автомобилю достанется «бюджетный» 2-литровый мотор, знакомый нам по седану Cadillac CTS и пони-кару Chevrolet Camaro. Для тех, кому турбодвижка покажется мало, найдется «бурлящий» атмосферный V6.
Источник
Карельские вести: последние новости
Суббренд Zotye выводит на рынок кросс с дизайном «под Mercedes» Новая Ока: первые изображения В линейке Hyundai может появиться большой внедорожник Palisade
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
ГИБДД готовит новые ограничения для водителей116
Подписан «закон о 0,3 промилле» для водителей94
Как в кино: инспектор-каскадер задержал пьяного водителя
Водительские права начнут продлевать автоматически
Смягчить закон о 0,3 промилле
Видео
00:40
Гаишника протащили по Садовому на скорости 70 км/ч
ДТП Автоспорт/Мотоспорт
00:21
Видео смертельного ДТП с беспилотником Uber
Автоновости Автоспорт/Мотоспорт
00:36
Лишенную прав Багдасарян задержали за рулем
Автоновости
00:24
Как в кино: инспектор-каскадер задержал пьяного водителя
ДТП Автоновости
01:41
Lexus заставит своих клиентов облизывать руль
Автоновости
00:59
«Это маразм»: как на Украине блокируют Крымский мост
Бортжурнал
00:26
«Буквально через несколько минут он испустил дух»
ДТП
01:01
Российского дипломата в Киеве спасли от самосуда
ДТП Статьи
Видео езды ВАЗ-2101 с мотором V8 опубликовали в сети
Автоновости
01:00
Бензин подскочит в цене в ближайшее время
Автоновости Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение