Самые актуальные для России кроссоверы Нью-Йоркского автосалона

Первый североамериканский автосалон, начавший свою историю в далеком 1900 году, традиционно открывает свои двери в марте. Какими премьерами порадовало российских автолюбителей мотор-шоу в Нью-Йорке в этот раз, выяснил портал «АвтоВзгляд»

На радость джиперам американская выставка похвастала каскадом премьер в набирающем все большую и большую популярность сегменте SUV. Среди новинок найдутся и те, что в обозримом будущем появятся в нашей стране. Портал «АвтоВзгляд» отобрал из них самые актуальные.

От этой новости сейчас возбудились тысячи, если не десятки тысяч российских «тойотоводов» — автомобиль пятой генерации с явно спорной внешностью, «слизанной» с концепта FT-AC, примерил на себя новую платформу TNGA K. По сравнению с предшественником колесная база растянулась на 30 мм, но сам кузов оказался на 5 мм короче.

Кроссовер может похвастать новейшей схемой полного привода с системой изменения вектора тяги. До 50% мощности передается на заднюю ось, а также распределяется между отдельно взятыми колесами. Иными словами, автомобиль теперь обладает повышенной маневренностью и улучшенной управляемостью.

Среди радостей бытия стоит выделить адаптивный круиз-контроль, системы распознавания препятствий и дорожных знаков. Не обошлось без модернизации головного устройства — теперь тут стоит мультимедиа Entune 3.0, отражающая на штатном дисплее весь функционал мобильных устройств.

Под капотом — старый знакомый бензиновый двигатель объемом 2 литра. А вот трудится с ним в паре новый восьмидиапазонный «автомат».

Кроссовер стал более элегантным и менее экспрессивным — не в последнюю очередь благодаря аккуратно подтянутой решетке радиатора, оптике с дневными ходовыми огнями стреловидной формы и чуточку переиначенным фонарям. Салон преобразился за счет иного оформления мультимедиа — тачскриновая панель диагональю 7 дюймов отныне возвышается над торпедо, как в случае с лучшими мировыми образцами.

На смену традиционному «ручнику» пришел электронный стояночный тормоз, на втором ряду добавился USB-слот. Что касается прочих плюшек, то будущие владельцы оценят адаптивный круиз, умеющий не только соблюдать дистанцию до впереди идущего автомобиля вплоть до полной остановки, но еще и самостоятельно стартовать и сбрасывать скорость в пробках.

Покупатели смогут выбирать между «атмосферниками» объемом 2,0 и 2,4 литра. Коробка передач — шестидиапазонная АКП.

Новый кроссовер-купе представляет собой производную от семиместного Atlas, который в России уже продается под названием Terramont. Ключевыми особенностями новинки являются короткая база и салон, рассчитанный на пять человек.

Ожидается, что «немец» получит те же агрегаты, что и у «старшего брата», — турбомотор объемом 2 литра и 3,6-литровый «атмосферник». Сборку пятиместного «Атласа», чье имя по приезде в нашу страну наверняка изменится, наладят на штатовском заводе Volkswagen в Чаттануге. Косвенно о появлении новинки в России говорит и зарегистрированный документ одобрения типа транспортного средства.

Японский кроссовер переродился в пятом поколении, позаимствовав стилистические идеи у концепта Viziv. Базируется полноприводный автомобиль на платформе SGP, знакомой поклонникам марки по младшему Subaru XV

Не обошлось без оппозитных моторов объемом 2.0 и 2,5 литра. Компанию им составляет вариатор. Мы увидим богатый функционал, включая собственную точку доступа Wi-Fi и модернизированный комплекс безопасности EyeSight.

CADILLAC XT4 А для тех, кто любит что-нибудь побогаче да позаковыристее, — новейший компактный кроссовер легендарной американской марки Cadillac. За океаном посовещались и решили создать «убийцу» немецких BMW X1 и Audi Q3 . И если в США новый ХТ4 действительно имеет шансы на победу, то в России изменять своим предпочтениям потребители будут разве что в штучном порядке. Как бы то ни было, тестовое производство модели уже запущено на предприятии GM в Канзас-Сити.

Помимо кучи продвинутых электронных ассистентов и роскошного оформления салона автомобилю достанется «бюджетный» 2-литровый мотор, знакомый нам по седану Cadillac CTS и пони-кару Chevrolet Camaro. Для тех, кому турбодвижка покажется мало, найдется «бурлящий» атмосферный V6.

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