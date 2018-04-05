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Rolls Royce готовится показать заключительные испытания Cullinan
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Rolls Royce готовится показать заключительные испытания Cullinan 

Auto.Today 1 час назад
Фото: Auto.Today
Британская компания объявила о своем сотрудничестве с National Geographic, направленном на представления целого ряда видеороликов и фотографий тестирования нового Cullinan 2019 модельного года.
Программа «Final Challenge» (в переводе означающая «Последнее испытание») была запущена четвертого апреля. В её рамках автомобиль посетит множество мест, включая Северную Европу, Ближний Восток и США. По окончанию финального тестирования состоится мировая премьера новинки. Напоминаем, в основе Cullinan будет лежать алюминиевая платформа, используемая в Phantom, при этом под капотом дебютанта расположится модернизированный 6,8-литровый двигатель V12. Команда разработчиков компании будет сопровождаться известным исследователем и фотографом Кори Ричардсом. Команда National Geographic будет отвечать за документирование поездки с ежедневными обновлениями. «Я обещал общественности три года назад, что я буду участвовать в разработке и тестировании Rolls-Royce Cullinan, и я продолжаю придерживаться этого обещания», — сказал исполнительный директор Rolls-Royce Торстен Мюллер-Этвеш.
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