Ещё
В BMW разработали технологию производства дешевых композитных деталей
Далее:
Читайте также:
Ещё

В BMW разработали технологию производства дешевых композитных деталей 

Naked-Science.ru 2 часа назад
Фото: Naked-Science.ru
Углеродное волокно — очень перспективный материал. Его ценят за исключительную теплостойкость, прочность и низкий удельный вес. Композитные материалы на основе углеволокна отличаются еще более высокими значениями этих характеристик. Их применение позволяет в разы уменьшать вес деталей, которые традиционно изготавливали из металлических сплавов: рам велосипедов и деталей двигателей и фюзеляжей самолетов.
В автомобилестроении углеволокно используют в основном в конструкциях гоночных и спортивных машин, концепт-каров и мотоциклов ((BMW HP4 Race, Ducati 1299 Superleggera), поскольку производство деталей из УВ для автомобилей масс-маркета пока слишком дорого. Недавно за композитный поперечный рычаг независимой подвески спорткара HP4, представленного в 2017 году, BMW получила приз международной выставки JEC Innovation Award. В компании воспользовались случаем и рассказали о новой технологии, которая, как сказано в пресс-релизе, позволяет производить карбоновые композитные детали в промышленных масштабах с невысокой себестоимостью.
Маятник задней подвески рамы мотоцикла из композитного материала на основе углеродного волокна. BMW.
Представитель BMW Эльмар Джагер (Elmar Jäger) поделился подробностями о технологии производства: «Мы используем разные композиты для областей, которые подвергаются высоким и низким нагрузкам. Длинные волокна идут на изготовление деталей, которые работают под большой нагрузкой; детали, которым не нужна большая прочность, мы отливаем в специальных формах. Если нужно добиться промежуточной прочности, добавляем волокна. Это разделение позволяет снизить стоимость готовых деталей. Опыт, который мы получили, производя карбоновые детали для гоночных мотоциклов, вполне применим и к автомобилям».
Также компания сообщает, что по новой технологии любую карбоново-композитную деталь можно получить меньше чем за минуту при помощи всего одного инструмента. Затем детали армируют композитными панелями или отправляют в сборочный цех, где их сваривают роботизированные станки.
Naked-Science.ru: последние новости
Китайская компания Sokon представила электрический внедорожник Полиция Аризоны опубликовала видео, снятое автомобилем Uber во время аварии Bosch посадит вас на сиденье водителя будущего
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Подписан «закон о 0,3 промилле» для водителей98
ГИБДД готовит новые ограничения для водителей129
Лишенную прав Багдасарян задержали за рулем260
Названа стоимость Chevrolet Traverse в РФ
Президентский седан прошел краш-тесты
Видео
00:40
Гаишника протащили по Садовому на скорости 70 км/ч
ДТП Автоспорт/Мотоспорт
00:21
Видео смертельного ДТП с беспилотником Uber
Автоновости Автоспорт/Мотоспорт
00:36
Лишенную прав Багдасарян задержали за рулем
Автоновости
00:24
Как в кино: инспектор-каскадер задержал пьяного водителя
ДТП Автоновости
01:41
Lexus заставит своих клиентов облизывать руль
Автоновости
00:59
«Это маразм»: как на Украине блокируют Крымский мост
Бортжурнал
00:26
«Буквально через несколько минут он испустил дух»
ДТП
01:01
Российского дипломата в Киеве спасли от самосуда
ДТП Статьи
Видео езды ВАЗ-2101 с мотором V8 опубликовали в сети
Автоновости
01:00
Бензин подскочит в цене в ближайшее время
Автоновости Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение