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Новый Ford Focus RS будет 400-сильным
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Новый Ford Focus RS будет 400-сильным 

Карельские вести 12 минут назад
Фото: Карельские вести
Хот-хэтч сохранит текущий мотор, но он станет мощнее и получит поддержку в виде стартер-генератора.
Производство актуального Ford Focus RS будет завершено 6 апреля, но следующую генерацию «заряженного» хэтчбека ждать долго не придется. Как сообщает британское издание Autocar, выход нового RS запланирован на 2020 год, а также подтверждает информацию о переходе на гибридную силовую установку.
Под капотом хэтчбека Focus RS 2020 года останется текущая «турбочетверка» объемом 2,3 литра, правда, мощность ее будет увеличена. Ключевым усилением станет «мягкая» гибридная система в сочетании с 48-вольтной электрической системой и встроенным стартер-генератором. Предполагается, что суммарная отдача такого комплекта составит 400 л.с. и 576 Нм крутящего момента. Единственной доступной коробкой передач станет автоматическая с двойным сцеплением, а не шестиступенчатая механика как у текущей модели.
Гибридная система также сможет компенсировать недостаток тяги в момент смены передачи, а встроенный стартер-генератор обеспечит дополнительное ускорение при разгоне с места. Кроме того, новый Focus будет легче предшественника приблизительно на 50 кг (актуальный хэтч весит 1 322 кг), что весьма неплохо, учитывая прибавку из-за гибридной силовой установки.
Если информация о мощности 400 л.с. подтвердится, Ford Focus RS будет соперничать с новым Mercedes-AMG A45, под капотом которого расположится 400-сильная двухлитровая «турбочетверка» в сочетании с полным приводом.
Напомним, стандартный Ford Focus нового, четвертого поколения дебютирует 10 апреля. Европейские продажи модели начнутся до конца текущего года.
По материалам: www.kolesa.ru
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