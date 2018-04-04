Новый Ford Focus RS будет 400-сильным

Хот-хэтч сохранит текущий мотор, но он станет мощнее и получит поддержку в виде стартер-генератора.

Производство актуального Ford Focus RS будет завершено 6 апреля, но следующую генерацию «заряженного» хэтчбека ждать долго не придется. Как сообщает британское издание Autocar, выход нового RS запланирован на 2020 год, а также подтверждает информацию о переходе на гибридную силовую установку.

Под капотом хэтчбека Focus RS 2020 года останется текущая «турбочетверка» объемом 2,3 литра, правда, мощность ее будет увеличена. Ключевым усилением станет «мягкая» гибридная система в сочетании с 48-вольтной электрической системой и встроенным стартер-генератором. Предполагается, что суммарная отдача такого комплекта составит 400 л.с. и 576 Нм крутящего момента. Единственной доступной коробкой передач станет автоматическая с двойным сцеплением, а не шестиступенчатая механика как у текущей модели.

Гибридная система также сможет компенсировать недостаток тяги в момент смены передачи, а встроенный стартер-генератор обеспечит дополнительное ускорение при разгоне с места. Кроме того, новый Focus будет легче предшественника приблизительно на 50 кг (актуальный хэтч весит 1 322 кг), что весьма неплохо, учитывая прибавку из-за гибридной силовой установки.

Если информация о мощности 400 л.с. подтвердится, Ford Focus RS будет соперничать с новым Mercedes-AMG A45, под капотом которого расположится 400-сильная двухлитровая «турбочетверка» в сочетании с полным приводом.

Напомним, стандартный Ford Focus нового, четвертого поколения дебютирует 10 апреля. Европейские продажи модели начнутся до конца текущего года.

По материалам: www.kolesa.ru