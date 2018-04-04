«Балтийский Лизинг» предлагает Kia Stinger и Volkswagen Polo на спецусловиях

Компания «Балтийский Лизинг» совместно с « Киа Моторс Рус» предлагает новый Kia Stinger в лизинг на спецусловиях. Например, сумма всех лизинговых платежей за автомобиль этой модели стоимостью 1,899 млн рублей при авансе 10% и сроке лизинга 24 месяца составит всего 2 млн 199,9 тыс. рублей, указано в сообщении лизинговой компании.

Производитель относит модель Kia Stinger к категории «спортивный премиум». На рынке будут представлены комплектации с двумя вариантами двигателей: двухлитровый с турбонаддувом (247 лошадиных сил), а также объемом 3,3 л с двойным турбонаддувом (370 л. с.). Также покупатели могут выбрать между полноприводной и заднеприводной версией авто (с возможностью подключения полного привода).

Минимальный авансовый платеж составляет 5%, срок лизинга — от 12 до 36 месяцев.

Для получения финансирования необходимо представить анкету и заявку на лизинг, устав предприятия с подтверждением полномочий руководителя, а также финансовую отчетность. Предварительное решение о заключении договора принимается за один день.

Сумма страхования не включена в расчет. Регистрация автомобиля в ГИБДД осуществляется на имя лизингополучателя.

Также компания предлагает клиентам оформить в лизинг автомобиль Volkswagen Polo . Как указывают в «Балтийском Лизинге», именно этот автомобиль был признан лучшим в номинации «Всемирный городской автомобиль» на Нью-Йоркском международном автосалоне в рамках конкурса «Всемирный автомобиль — 2018».

Так, клиенты «Балтийского Лизинга» могут приобрести эту модель с ежемесячным платежом от 11 тыс. рублей. Данный платеж рассчитан с учетом корпоративной скидки «Балтийского Лизинга» при авансе в 49% и сроке лизинга 36 месяцев.

Минимальный авансовый платеж также составляет 5%, необходимый пакет документов аналогичен вышеописанному. Предварительное решение о заключении договора также принимается за один день.

Кроме того, доступна возможность досрочного выкупа автомобиля.

Также компания предлагает клиентам авто в оперативный лизинг. В этом случае от лизингополучателя не требуется авансовый платеж, а все расходы, связанные с обслуживанием автомобиля, — от страхования до шинного сервиса — берет на себя лизингодатель.