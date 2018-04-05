Infiniti отказалась от новинок до 2021 года

Компания Infiniti на ближайшие несколько лет исключила появление новых поколений своих моделей. Это связано с переходным периодом в компании, в течение которого инженеры будут разрабатывать и подготавливать новую платформу.

Франсуа Банкон, вице-президент компании, заявил в беседе с GoAuto, что новые поколения моделей не планируются ранее 2021 года. Ранее компания уже дала обещание электрифицировать все свои модели к этому времени. Разумеется, новая платформа должна быть адаптирована как под гибридные силовые установки, так и под полностью электрические.

При этом новая архитектура предусматривает отказ от заднего привода и переход на постоянный полный с уклоном на заднюю ось. Напомним, на сегодняшний день большая часть автомобилей бренда — Q50, Q60 и Q70 — построены на базе заднеприводной платформы FM.

Первой моделью на новой архитектуре может стать седан Q70, который уже в базовой версии получит полный привод.

Но ближайшей новинкой все же станет вариация купе Q60. Концепт-кар Q60 Project Black S вполне может перевоплотиться в серийную модель, которую выпустят ограниченным тиражом и оснастят гибридным мотором мощностью около 500 л. с. Читайте статью на QutoЧитайте также:Британцы озабочены: светодиоды в фарах ослепляют водителейAlfa Romeo готовит супер-купе с мотором от FerrariFord Escape провалил краш-тест