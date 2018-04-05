Автомобиль для президента России разбили

Безопасность модели, имеющей кодовое обозначение ЕМП-412300 и массу около трех тонн, проверялась в лаборатории пассивной безопасности НАМИ по усложненному варианту. Сначала машину подвергли фронтальному удару на скорости 64 км/ч с 40-процентным и 100-процентным перекрытием, а затем боковому удару о столб и удару сзади 1300-килограммовой тележкой.

С испытаниями седан справился успешно: при фронтальном ударе его подрамник, подвеска и пороги были деформированы, что, впрочем, не помешало ему показать высокую оценку за безопасность пассажиров второго ряда. Немаловажную роль в этом сыграли девять подушек безопасности, ремни безопасности с двойныи преднатяжителями.

Напомним, на первом этапе объемы производства моделей проекта «Кортеж» составят 300 экземпляров в год. Автомобили будут выпускаться под брендом Aurus — от слов Aurum (лат. — «золото») и Russia. В линейку войдут лимузин, минивэн сопровождения, седан и кроссовер. Они будут предлагаться с несколькими агрегатами на выбор, в том числе с V8 мощностью 650 л.с. и рядным 4-цилиндровым двигателем с отдачей 250 л.с. Топовые версии лимузина укомплектуют 12-цилиндровым 850-сильным турбомотором. Инвестиции в проект «Кортеж» оцениваются в 12,4 млрд рублей.

Фото: НАМИ