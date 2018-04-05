Проба руля: Mazda CX-9

Стоило статистике продаж автомобилей сменить вектор на позитивный, как стали подтягиваться иностранные гости.

Те, кто еще несколько лет назад поспешно отступил со стремительно уходившего в пике российского рынка.

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Длина 5075 мм Ширина 1969 мм Высота 1747 мм Разгон 8,6 с Мощность 231 л. с.

Скорость 210 км/ч Расход (смешанный) 9,2 л/100 км Самый большой кроссовер в линейке моделей Mazda за время последнего отсутствия в России успел сменить поколение. По ходу процесса он получил платформу от младшего СХ-5 и сбросил около 130 кг веса.

При этом инженеры искали возможность экономии массы буквально в каждой детали — даже придумали, как облегчить дверь багажника на 1,1 кг. Зачем? Как минимум, чтобы сделать салон кроссовера одним из самых тихих в классе — только шумоизоляционных материалов тут на 22 кг.

С той же целью толщину стекол довели до 4,8 мм, облегчили передний стабилизатор, с маниакальным тщанием проработали аэродинамику кузова. Надо признать, внутри СХ-9 действительно очень тихо на любой разумной скорости. Что беспокоит, так это гул от качения шин на щербатом асфальте.

Под капотом СХ-9 — бензиновый турбомотор 2.5 отдачей 231 л.с. и 420 Нм. Как и в других силовых агрегатах семейства SkyActiv, в этом двигателе японцы старательно примиряли две крайности — невысокий расход и достойную динамику. Главное ноу-хау тут — необычная система наддува с изменяемым сечением канала.

При невысокой нагрузке отработавшие газы идут к турбине компрессора через каналы небольшого диаметра. Но стоит нажать на педаль газа посильнее, как в системе откроются дополнительные клапаны. Что до экономичности, мотор объемом 2,5 л получил систему охлаждения рециркуляции отработанных газов, которая предотвращает сгорание чрезмерного количества топлива.

Весь потенциал мотор выгружает на асфальт через изрядно модифицированную систему полного привода i-Activ AWD, более продвинутую, чем у младшего CX-5: блок управления считывает показания с 27 датчиков и до 200 раз в секунду замеряет дорожную обстановку. При необходимости до 50% тяги система перекинет на колеса задней оси.

Как и все последние модели Mazda, новый СХ-9 получил и систему G-Vectoring Control: на входе в поворот она ограничивает тягу на передние колеса, а на выходе дает ее чуть больше на задние.

Конечно, от большого семейного кроссовера в последнюю очередь ждешь подвигов по части ускорения и задорной динамики — гораздо важнее ощущение абсолютной безопасности и максимальный комфорт. Набор водительских ассистентов включает привычный для класса функционал — от распознания дорожных знаков до системы удержания в полосе, от ассистента торможения в городе до монитора усталости водителя.