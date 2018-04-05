Ещё
Проба руля: Mazda CX-9
Далее:
Читайте также:
Ещё

Проба руля: Mazda CX-9 

PlayboyRussia.com 9 минут назад
Фото: PlayboyRussia.com
Стоило статистике продаж автомобилей сменить вектор на позитивный, как стали подтягиваться иностранные гости.
Те, кто еще несколько лет назад поспешно отступил со стремительно уходившего в пике российского рынка.
Здесь и далее фото Mazda
Длина 5075 мм  Ширина 1969 мм  Высота 1747 мм  Разгон 8,6 с  Мощность 231 л. с.
Скорость 210 км/ч  Расход (смешанный) 9,2 л/100 км  Самый большой кроссовер в линейке моделей Mazda за время последнего отсутствия в России успел сменить поколение. По ходу процесса он получил платформу от младшего СХ-5 и сбросил около 130 кг веса.
При этом инженеры искали возможность экономии массы буквально в каждой детали — даже придумали, как облегчить дверь багажника на 1,1 кг. Зачем? Как минимум, чтобы сделать салон кроссовера одним из самых тихих в классе — только шумоизоляционных материалов тут на 22 кг.
С той же целью толщину стекол довели до 4,8 мм, облегчили передний стабилизатор, с маниакальным тщанием проработали аэродинамику кузова. Надо признать, внутри СХ-9 действительно очень тихо на любой разумной скорости. Что беспокоит, так это гул от качения шин на щербатом асфальте.
Под капотом СХ-9 — бензиновый турбомотор 2.5 отдачей 231 л.с. и 420 Нм. Как и в других силовых агрегатах семейства SkyActiv, в этом двигателе японцы старательно примиряли две крайности — невысокий расход и достойную динамику. Главное ноу-хау тут — необычная система наддува с изменяемым сечением канала.
При невысокой нагрузке отработавшие газы идут к турбине компрессора через каналы небольшого диаметра. Но стоит нажать на педаль газа посильнее, как в системе откроются дополнительные клапаны. Что до экономичности, мотор объемом 2,5 л получил систему охлаждения рециркуляции отработанных газов, которая предотвращает сгорание чрезмерного количества топлива.
Весь потенциал мотор выгружает на асфальт через изрядно модифицированную систему полного привода i-Activ AWD, более продвинутую, чем у младшего CX-5: блок управления считывает показания с 27 датчиков и до 200 раз в секунду замеряет дорожную обстановку. При необходимости до 50% тяги система перекинет на колеса задней оси.
Как и все последние модели Mazda, новый СХ-9 получил и систему G-Vectoring Control: на входе в поворот она ограничивает тягу на передние колеса, а на выходе дает ее чуть больше на задние.
Конечно, от большого семейного кроссовера в последнюю очередь ждешь подвигов по части ускорения и задорной динамики — гораздо важнее ощущение абсолютной безопасности и максимальный комфорт. Набор водительских ассистентов включает привычный для класса функционал — от распознания дорожных знаков до системы удержания в полосе, от ассистента торможения в городе до монитора усталости водителя.
PlayboyRussia.com: последние новости
Женева 2018: самые удивительные новинки автосалона Какие видео снимала блогерша, устроившая стрельбу в офисе YouTube? Илон Маск представил первый в мире подземный электробус
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Подписан «закон о 0,3 промилле» для водителей98
ГИБДД готовит новые ограничения для водителей133
Лишенную прав Багдасарян задержали за рулем260
Ввоз ряда автомобилей в РФ упрощен
Смягчить закон о 0,3 промилле
Видео
00:40
Гаишника протащили по Садовому на скорости 70 км/ч
ДТП Автоспорт/Мотоспорт
00:21
Видео смертельного ДТП с беспилотником Uber
Автоновости Автоспорт/Мотоспорт
00:36
Лишенную прав Багдасарян задержали за рулем
Автоновости
00:24
Как в кино: инспектор-каскадер задержал пьяного водителя
ДТП Автоновости
01:41
Lexus заставит своих клиентов облизывать руль
Автоновости
00:59
«Это маразм»: как на Украине блокируют Крымский мост
Бортжурнал
00:26
«Буквально через несколько минут он испустил дух»
ДТП
01:01
Российского дипломата в Киеве спасли от самосуда
ДТП Статьи
Видео езды ВАЗ-2101 с мотором V8 опубликовали в сети
Автоновости
01:00
Бензин подскочит в цене в ближайшее время
Автоновости Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение