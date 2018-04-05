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Chevrolet представил новую серию шикарных пикапов
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Chevrolet представил новую серию шикарных пикапов 

Car.ru 48 минут назад
Фото: Car.ru
Компания Chevrolet представила серию пикапов.
В обновленную линейку от Chevrolet вошли мини-грузовики Silverado 4500HD, 5500HD, 6500HD.
О новых представителях семейства пикапов от CV известно не так уж и много. Например, можно говорить о хромированном корпусе, хорошо отражающем свет в ясную погоду. Центральная сетка не так ярко выражена, что позволяет судить о небольшом пропуске воздуха для таких габаритов.
В зависимости от планируемого целевого использования автомобиля можно заказать вариант как с двумя задними колесами, так и с четырьмя.
Также доступны разные конструкции шасси в зависимости от типа перевозимого груза и окружающих. К этому прибавляется задняя пневматическая подвеска.
Кабина начинена полезными для любого водителя опциями. В их число входит Bluetooth и Android Auto. Кроме того, предусмотрена возможность беспроводной зарядки мобильных устройств.
Остается добавить, что на каждой из представленных моделей установлен дизель в 6,6 литра. Его мощность составляет 350 лошадиных сил.
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