Chevrolet представил новую серию шикарных пикапов

Компания Chevrolet представила серию пикапов.

В обновленную линейку от Chevrolet вошли мини-грузовики Silverado 4500HD, 5500HD, 6500HD.

О новых представителях семейства пикапов от CV известно не так уж и много. Например, можно говорить о хромированном корпусе, хорошо отражающем свет в ясную погоду. Центральная сетка не так ярко выражена, что позволяет судить о небольшом пропуске воздуха для таких габаритов.

В зависимости от планируемого целевого использования автомобиля можно заказать вариант как с двумя задними колесами, так и с четырьмя.

Также доступны разные конструкции шасси в зависимости от типа перевозимого груза и окружающих. К этому прибавляется задняя пневматическая подвеска.

Кабина начинена полезными для любого водителя опциями. В их число входит Bluetooth и Android Auto. Кроме того, предусмотрена возможность беспроводной зарядки мобильных устройств.

Остается добавить, что на каждой из представленных моделей установлен дизель в 6,6 литра. Его мощность составляет 350 лошадиных сил.