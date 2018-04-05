Купе Audi A5: деликатная работа

Купе Audi A5 увидело свет аж десять лет назад, а в 2016 году была представлена долгожданная модель второго поколения.

Виртуальная приборная панель, система полного привода — чего тут только нет!

Здесь и далее фото Audi

Длина 4673 мм Ширина 1846 мм Высота 1371 мм Разгон 5,8 с Мощность 249 л. с.

Скорость 250 км/ч Расход (смешанный) 6,2 л/100 км Огромную популярность появившемуся в 2007-м купе Audi A5 обеспечил его дизайнер — великий Вальтер де Сильва, человек, который не одно десятилетие задавал тон в мировой автомобильной индустрии красоты. Сам де Сильва не раз признавался, что именно Audi A5 — его любимое детище, самое красивое и сбалансированное.

А у нового дизайнера, Марка Лихте , который трудился над созданием второго поколения купе, получилось сделать совершенно новый автомобиль, в котором при этом безошибочно прослеживаются черты и силуэт первого поколения, покорившие многих.

Со сменой поколений Audi A5 получил множество опций, без которых сегодня сложно представить автомобиль этого класса. Так, например, купе сможет сообщать водителю о загруженности дорог, подсказывать, какие поблизости есть интересные места, и даже сравнивать стоимость топлива на ближайших заправках.

Абсолютно везде, где есть GPRS, c помощью специального приложения на смартфоне владелец A5 сможет дистанционно открывать и закрывать машину, а также искать автомобиль на парковке.

Конечно, у нового А5 есть и виртуальный кокпит, уже давно признанный безоговорочно удачным решением. Да, на привыкание может потребоваться некоторое время, но потом управление всеми системами автомобиля будет приносить одно удовольствие. Каждое движение здесь подчинено строгой логике. Приверженцы порядка во всем, несомненно, это оценят!

Покупатели Audi A5 могут не только сконфигурировать оснащение автомобиля под себя, но и выбирать из двух линий отделки — Sport или Design.

Для Audi A5 доступны бензиновый и дизельный двигатели. Бензиновый 2.0 TFSI выдает 249 л.с., а мощность дизельного мотора TDI того же объема — 190 л.с. Оба агрегата сочетаются с трансмиссией S tronic и c фирменной системой полного привода quattro. Бензиновый двигатель позволяет купе разгоняться до 100 км/ч за 5,8 с, а дизельный — за 7,2.