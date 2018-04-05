Известны цены китайского клона Mercedes-Benz GLA

В Поднебесной названы предварительные цены компактного кроссовера Traum Meet 3. Автомобиль, сильно похожий на модель Mercedes GLA, оценили в 80 000 юаней, что по актуальному курсу валют составляет порядка 730 000 рублей.

Напомним. Молодой бренд Traum был создан небезызвестной компанией Zotye в прошлом году. До сих пор в линейке марки присутствовала одна модель кроссовер Traum S70. Теперь же компания готовится вывести на китайский рынок компактный «паркетник» Meet 3.