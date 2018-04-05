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Ford и GM откажутся от нескольких моделей в пользу кроссоверов
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Ford и GM откажутся от нескольких моделей в пользу кроссоверов 

LiveCars.Ru 47 минут назад
Фото: LiveCars.Ru
Американские концерны Ford и General Motors планируют отказаться от выпуска нескольких седанов и хэтчбеков. Как сообщает авторитетное издание The Wall Street Journal, вместо этого автогиганты сосредоточатся на производстве кроссоверов и внедорожников.
Как отмечает издание, концерн General Motors планирует свернуть серийное производство семейства Chevrolet Sonic и седана Chevrolet Impala. В свою очередь, «Голубой Овал» прекратит выпуск автомобилей Ford Fiesta и Ford Taurus.
Стоит уточнить, что речь идёт не о немедленном прекращении производства указанных моделей: производители не намерены заниматься разработкой машин следующих поколений. Как отмечает The Wall Street Journal, все эти автомобили в настоящее время не пользуются потребительским спросом. Все виной бум на машины сегмента SUV.
Издание отмечает, что по итогам прошлого года потребительский спрос на седаны в США сильно сократился. Единственной моделью, которая сумела практически удержать свои позиции, стал седан Toyota Camry: продажи этого автомобиля сократились всего на 0,4%. Остальные представители сегмента стабильно теряли клиентов.
Также отмечается, что все указанные выше модели Ford и General Motors, которые не получат преемников, потеряли в продажах в прошлом году от 20 до 30 процентов. К сожалению, в настоящий момент нет никакой информации о новых машинах сегмента SUV, которые планирует выпустить автогиганты.
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