Jaguar Land Rover думает о постройке завода на территории США 

Ряд зарубежных автопроизводителей недавно объявили о планах открыть производственные мощности в Соединённых Штатах, и, похоже, Jaguar Land Rover хочет присоединиться к ним.
В интервью Wards Auto генеральный директор Jaguar Land Rover Ральф Спет сказал, что компания всегда задаёт сама себе вопрос о том, сможет ли она открыть завод в Соединённых Штатах и когда. Он при этом признаёт, что Jaguar Land Rover является очень маленькой компанией, а ещё нужно быть уверенным в определённом минимуме потенциального объёма продаж на рынке США. Без последнего пункта производство в Штатах не станет жизнеспособным.
В прошлом году Jaguar Land Rover продал 128 097 автомобилей в Северной Америке, а их самыми популярными моделями на данном рынке были Range Rover Sport и Jaguar F-Pace. Тем не менее, ни одна из моделей компании не превысила 20 000 разошедшихся единиц, это повод задуматься о целесообразности возведения предприятия собственного в США.
Однако Volvo всё же строит завод в Южной Каролине, хотя в прошлом году шведская компания и продала только 81 504 автомобиля в Соединённых Штатах. Завод будет собирать новый S60, а его производственная мощность составит 100 000 экземпляров в год.