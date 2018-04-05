Jaguar Land Rover может построить собственный завод в США

Ряд зарубежных автомобилестроительных производителей недавно объявили о планах открыть производственные мощности в Соединенных Штатах Америки, и, похоже, что британская компания Jaguar Land Rover хочет присоединиться к ним.

В недавнем интервью изданию Wards Auto генеральный директор Jaguar Land Rover Ральф Спет рассказал, что «компания всегда спрашивает себя, может ли она открыть завод в Соединенных Штатах и когда она это сделает». Однако в беседе с журналистами он признал, что Jaguar Land Rover является «очень маленькой компанией» и «нам нужен определенный объем транспортных средств, которые будут проданы в США, чтобы сделать общее производство в США жизнеспособным».

В свою очередь, официальный представитель британского бренда ничего не сообщил о конкретном объёме проданных автомобилей, который потребуется для того, чтобы компания приняла положительное решение о строительстве собственного завода на территории США. В любом случае, главный приоритет — это финансовая сторона вопроса.