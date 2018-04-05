Новый кроссовер Volkswagen Tayron замечен на тестах

В распоряжении китайских СМИ оказались первые шпионские фотографии нового кроссовера Volkswagen Tayron. Ожидается, что официальная премьера автомобиля популярного сегмента SUV состоится в Поднебесной до конца 2018 года.

По мнению наших китайских коллег из BitAuto, модель Volkswagen Tayron — это производственная версия недавно представленного концепта Volkswagen Advanced Mid-Size SUV. Напомним, этот прототип был показан широкой общественности на презентации флагманского внедорожника Touareg третьего поколения.

От концептуальной модели замеченный внедорожник отличается задними габаритными огнями и бамперами. На двери багажного отделения видна надпись 380 TSI. Это, скорее всего, говорит о том, что под капотом автомобиля расположен двигатель 2.0 TSI (220 л.с., 350 Нм). Предполагается, что машина оснащена системой полного привода.

По предварительным данным, новый внедорожник Volkswagen Tayron основан на «тележке» модели Atlas/Teramont. Скорее всего, машина будет ориентирована на рынок Поднебесной, где и будет налажено её серийное производство. Ожидается, что премьера серийного кросса Volkswagen Tayron состоится в конце текущего года.